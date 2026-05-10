Шахтар розгромив Полтаву та достроково став чемпіоном України

На "Арені Львів" відбувся заключний матч 27 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Полтава в номінально домашньому поєдинку приймала донецький Шахтар. "Гірникам" для дострокового оформлення чемпіонського титулу було достатньо не програти.

Тим не менш, підопічні Арди Турана не обмежилися завданням-мінімум, здобувши перемогу з рахунком 4:0.

На відміну від гри першого кола, в якому Шахтар розгромив Полтаву з рахунком 7:1, довгий час уболівальники залишалися без голів. Однак протримати інтригу "містяни" змогли лише 47 хвилин.

Фаворити відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час. Після подачі з кутового Траоре головою скинув на Криськіва, а той переправив м'яч у ворота, забивши гол у роздягальню.

Після перерви Лукас Феррейра відзначився, перебуваючи в офсайді, тож взяття воріт не було зараховане. Натомість вже за кілька хвилин Ізакі подвоїв перевагу донеччан, "прошивши" голкіпера Полтави з гострого кута.

І хоча після цього питання дострокового оформлення чемпіонства було фактично зняте, дуже швидко Ізакі оформив дубль, довівши перевагу "гірників" до розгромної.

А на 67 хвилині зустрічі у воротах Полтави залишив автограф ще й Траоре, поставивши яскраву крапку в матчі.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 10 травня

Полтава – Шахтар – 0:4

Голи: 0:1 – 45+3 Криськів, 0:2 – 55 Ізакі, 0:3 – 61 Ізакі, 0:4 – 67 Траоре

Полтава: Мінчев, Савенков, Підлепич, Веремієнко (Коцюмака, 43), Ухань, Даниленко (П'ятов, 81), Дорошенко (Плахтир, 65), Вівдич, Сад (Марусич, 65), Одарюк (Галенков, 65), Сухоручко

Шахтар: Різник, Педро Енріке (Грам, 69), Матвієнко, Бондар, Азаров, Криськів (Назарина, 76), Обах (Мейрелліш, 69), Ізакі, Бондаренко (Педріньйо, 76), Феррейра, Траоре (Очеретько, 83)

Попередження: Сухоручко, 19 – Ізакі, 86

Зазначимо, що для Шахтаря це вже 16-й титул чемпіона України. Найбільш титулованим в історії УПЛ залишається київське Динамо, яке 17 разів вигравало національну першість.

Натомість Полтава, зазнавши поразки, остаточно втратила шанси на збереження прописки в УПЛ. Наступний сезон полтавці проведуть у Першій лізі.

Нагадаємо, цього тижня Шахтар вилетів з Ліги конференцій, поступившись англійському Крістал Пелес у півфіналі третього за престижністю єврокубкового турніру.