Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо підпише бомбардира Карпат: відома сума трансферу – ЗМІ

Сергій Шаховець — 8 травня 2026, 13:55
Динамо підпише бомбардира Карпат: відома сума трансферу – ЗМІ
Бабукарр Фаал
ФК Карпати Львів

Гамбійський форвард Карпат Бабукарр Фаал влітку може стати гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Столичний клуб збирається викупити гамбійця, активувавши клаусулу в його контракті. За інформацією джерела, киянам потрібно буде виплатити Карпатам компенсацію у розмірі 3 мільйонів євро.

Нагадаємо, що взимку Фаал перейшов із Руху в Карпати за 500 тисяч євро. У поточному сезоні 23-річний нападник забив 11 голів та віддав 5 асистів у 29 матчах у всіх турнірах.

Портал Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що у межах 27-го туру УПЛ Карпати зіграють на виїзді проти Кривбасу. Лідери "левів" Бабукарр Фалл та Бруніньйо залишилися у Львові через мікротравми.

Головний тренер львівського клубу Фран Фернандес поділився очікуваннями від матчу з Кривбасом.

Читайте також :
Шахтар готується до коронації, Полісся в гонитві за сріблом та останній шанс для Динамо: анонс 27 туру УПЛ
Динамо Київ Футбольні трансфери Карпати Львів

Динамо Київ

Шахтар готується до коронації, Полісся в гонитві за сріблом та останній шанс для Динамо: анонс 27 туру УПЛ
Син Григорія Суркіса став рекордсменом чемпіонату України U-19
Гол Ярмоленка п’ятою визнали найкращим у квітні в чемпіонаті України
Федецький оцінив шанси Динамо потрапити у трійку лідерів за підсумками сезону УПЛ
Український тренер порівняв форварда Динамо Пономаренка з БПЛА

Останні новини