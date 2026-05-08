Динамо підпише бомбардира Карпат: відома сума трансферу – ЗМІ

Гамбійський форвард Карпат Бабукарр Фаал влітку може стати гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Столичний клуб збирається викупити гамбійця, активувавши клаусулу в його контракті. За інформацією джерела, киянам потрібно буде виплатити Карпатам компенсацію у розмірі 3 мільйонів євро.

Нагадаємо, що взимку Фаал перейшов із Руху в Карпати за 500 тисяч євро. У поточному сезоні 23-річний нападник забив 11 голів та віддав 5 асистів у 29 матчах у всіх турнірах.

Портал Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що у межах 27-го туру УПЛ Карпати зіграють на виїзді проти Кривбасу. Лідери "левів" Бабукарр Фалл та Бруніньйо залишилися у Львові через мікротравми.

Головний тренер львівського клубу Фран Фернандес поділився очікуваннями від матчу з Кривбасом.