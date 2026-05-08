Домчак не врятував: Кривбас перервав 8-матчеву безпрограшну серію Карпат

Матч між Кривбасом та Карпатами розпочав програму 27-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Початок поєдинку був відтермінований через повітряну тривогу.

Команди активно розпочали гру, а на 32-й хвилині господарям вдалося перервати тривалу "суху" серію голкіпера львів'ян Назара Домчака, який до цього не пропускав у семи іграх поспіль.

Сек вдало завершив простріл із флангу від Юрчеца, вигравши боротьбу у капітана "зелено-білих" Бабогла. У першій 45-хвилинці цей м'яч став першим та єдиним.

Прогнозовано у другому таймі більше контролювали гру гості зі Львова. Після екватора обидва колективи почали демонструвати відкритий футбол. За дві хвилини воротар Кривбаса Кемкін двічі врятував свою команду від пропущених голів після подачі Мірошниченка та удару Чачуа.

Дуже вмотивований був Мендоса. Лідер криворізького клубу розривав на своєму фланзі та декілька разів турбував своїми ударами Домчака.

Кривбасу вдалося втримати мінімальну перевагу на табло, перервавши безпрограшну серію "левів".

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 8 травня

Кривбас – Карпати 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 32 Сек

Карпати: Домчак, Лях, Холод, Бабогло, Сич (60 Мірошниченко), Сапуга (16 Едсон, 80 Ерікі), Костенко, Шах (60 Рубчинський), Чачуа, Алькаїн, Карабін (80 Квасниця).

Кривбас: Кемкін, Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац , Араухо, Задерака, Шевченко, Лін (68 Ерберт), Сек (68 Мулик), Мендоса (89 Тьяго Боржес)

Попередження: 30 Едсон, 44 Джонс, 89 Мендоса, 90+1 Холод, 90+3 Кемкін

Раніше повідомлялося, що нападником "левів" Фаалом цікавиться київське Динамо.