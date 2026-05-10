Шахтар обійшов Динамо за кількістю внутрішніх трофеїв, ставши найтитулованішим клубом України

Олексій Мурзак — 10 травня 2026, 20:32
Шахтар став найтитулованішим клубом України за часи її незалежності.

Після перемоги над Полтавою "гірники" достроково оформили чемпіонство УПЛ поточного сезону.

За кількістю трофеїв, яких на рахунку донецького клубу стало вже 40, він обійшов київське Динамо, яке має на один менше (39).

Шахтар здобув 16 титулів чемпіона України, 15 Кубків України та 9 Суперкубків.

В активі Динамо – 17 титулів чемпіона України, 13 Кубків України і 9 Суперкубків.

Напередодні головний тренер Шахтаря Арда Туран повідомив, що не збирається залишати свою посаду та переходити до іншого клубу в наступному сезоні.

