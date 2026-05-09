Зоря на останніх хвилинах вирвала нічию у матчі з Металістом 1925 у 27 турі УПЛ

У суботу, 27 травня, луганська Зоря у номінально домашньому матчі на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського зіграла внічию з харківським Металістом 1925 у межах 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Металіст 1925 вийшов вперед вже на 41-й секунді поєдинку, голкіпер луганців Олександр Сапутін не впорався з передачею захисника, його запресингував 22-річний нігерійський нападник Пітер Ітодо та переправив м'яч у сітку воріт.

Зоря змогла відповісти наприкінці зустрічі. Панамський півзахисник Рейналдіньйо Верлі відзначився дебютним голом за клуб після подачі кутового, хавбек головою переправив м'яч у сітку воріт.

Вже за хвилину Пилип Будківський вивів Зорю вперед, проте його гол скасували через офсайд.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 9 травня

Зоря (Луганськ) – Металіст 1925 (Харків) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 1 Ітодо, 1:1 – 90+1 Верлі

Зоря: Сапутін, Пердута, Яніч, Ескінья, Вантух, Кушніренко (Кушніренко, 79), Башич (Верлі, 62), Попара, Мічін, Слесар (Горбач, 10 (Єлавич, 62), Будківський (к)

Металіст 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупський, Калюжний (к), Калітвінцев (Забергджа, 59), Когут (Антюх, 21), Аревало, Кастільо (Рашиця, 59), Ітодо (Мба, 82)

Попередженя: Мічин (80), Дришлюк (85), Попара (89), Будківський (90+3) - Кастільйо, 58

Металіст 1925 у турнірній таблиці не зміг обійти київське Динамо, яке напередодні розписало мирову з ЛНЗ, та залишився на п'ятій сходинці. Зоря йде восьмою з 39 очками в активі.

Турнірна таблиця УПЛ