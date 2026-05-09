Оболонь у компенсований час врятувалася від поразки Епіцентру в 27 турі УПЛ

У суботу, 9 травня, відбувся матч 27 туру Української Прем'єр-ліги, у якому Епіцентр на виїзді втратив перемогу над Оболонню.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Гості відкрили рахунок вже на 9-й хвилині протистояння зусиллями Рохаса, який після передачі у штрафному від Хоакінете швидко розібрався у ситуації та більярдним верхнім ударом пробив у кут воріт суперника.

Оболонь до перерви так нічим і не відповіла, а на старте другої 45-хвилинки пропустила другий гол: цього разу вже сам Рохас виступив у ролі асистента, класно вирізавши м'яч у штрафний на голову Сидуна, який потужним ударом вдруге засмутив Марченка.

Втім, цього разу кияни все ж змогли дати відповідь, коли на 60-й хвилині Лях після асиста Семенова скоротив відставання до одного голу, а вже у компенсований арбітром час Лях забив вдруге, оформивши дубль та вирвавши нічию для столичного клубу.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 9 травня

Оболонь – Епіцентр 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Рохас, 0:2 – 49 Сидун, 1:2 – 60 Лях, 2:2 – 90+5 Лях

Оболонь: Марченко, Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко, Бичек (Третьяков, 46), Чех, Мороз (Волохатий, 24), Мединський, Суханов (Лях, 60), Нестеренко (Теслюк, 77)

Епіцентр: Білик, Климець, Григоращук, Коч, Кирюханцев, Ліповуз, Миронюк (Запорожець, 84), Себеріо, Сіфуентес (Олівейра, 84), Сидун, Рохас (Супряга, 57)

Попередження: Шевченко (31), Суханов (54) – Коч (21), Білик (75), Ліповуз (76), Супряга (90)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні відбулося ще два поєдинки: Рух зіграв унічию з Вересом, а Динамо розписало мирову з ЛНЗ.