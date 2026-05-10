Шахтар майже гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів

У неділю, 10 травня, донецький Шахтар достроково став чемпіоном України, обігравши Полтаву. Згідно з коефіцієнтами УЄФА, перше місце УПЛ має виходити у кваліфікацію Ліги чемпіонів, однак "гірники" майже гарантовано потраплять одразу в основний етап.

Річ у тім, що переможцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26 гарантовано стане команда, що отримає путівку в ЛЧ через власну лігу. Таким чином, в основному етапі звільнилося одне додаткове місце.

Його отримає найбільш рейтингова команда з кваліфікації ЛЧ (чемпіонського шляху). Наразі Шахтар йде на другому місці серед потенційних кандидатів – вище лише Олімпіакос. Однак він йде на третьому місці в чемпіонаті та за 3 тури до кінця відстає на 6 очок від лідера.

Нагадаємо, поточний єврокубковий сезон Шахтар розпочинав у кваліфікації Ліги Європи та вийшов у Лігу конференцій, де дійшов до півфіналу. Там "гірників" зупинив Крістал Пелес.