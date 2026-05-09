Рух зіграв унічию з Вересом у 27 турі УПЛ
9 травня відбувся матч 27-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому львівський Рух розписав мирову з рівненським Вересом.
Рух та Верес не визначили сильнішого, розійшовшись безгольовою нічиєю. Попри зусилля обох команд, відкрити рахунок ні в першому, ні в другому таймі так і не вдалося.
Чемпіонат України – УПЛ
27 тур, 9 травня
Рух – Верес 0:0 (0:0)
Рух: Клименко, Копина, Слюсар (46 Бойко), Товарницький (40 Кітела), Роман, Підгурський, Притула, Таллес, Алмазбеков (83 Рунич), Діалло (90 Денисов), Невес.
Верес: Кожухар, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Кльоц, Гонсалвеш, Шарай (82 Протасевич), Фабрісіо (82 Уоллі), Годя (67 де Жезус Ліма).
Нагадаємо, що Полісся обіграло Олександрію та вийшло на друге місце в Українській Прем'єр-лізі.