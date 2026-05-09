Рух зіграв унічию з Вересом у 27 турі УПЛ

Рух та Верес не визначили сильнішого, розійшовшись безгольовою нічиєю. Попри зусилля обох команд, відкрити рахунок ні в першому, ні в другому таймі так і не вдалося.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 9 травня

Рух – Верес 0:0 (0:0)

Рух: Клименко, Копина, Слюсар (46 Бойко), Товарницький (40 Кітела), Роман, Підгурський, Притула, Таллес, Алмазбеков (83 Рунич), Діалло (90 Денисов), Невес.

Верес: Кожухар, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Кльоц, Гонсалвеш, Шарай (82 Протасевич), Фабрісіо (82 Уоллі), Годя (67 де Жезус Ліма).

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Полісся обіграло Олександрію та вийшло на друге місце в Українській Прем'єр-лізі.