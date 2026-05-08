Зміна тренера не допомогла: Кудрівка програла Колосу в матчі 27 туру УПЛ

У п'ятницю, 8 травня, відбувся матч 27-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Колос переміг Кудрівку.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь ковалівців.

Напередодні матчу Кудрівку очолив 33-річний Олександр Протченко, який у грі проти Колоса дебютував на рівні УПЛ.

Господарі відкрили рахунок на 24-й хвилині. Півзахисник Колоса Арінальдо Ррапай скористався пасом Ібрахіма Кане та відправив м'яч у сітку воріт Антона Яшкова.

До кінця ігрового часу рахунок на табло не змінився. Колос здобув мінімальну перемогу, зіпсувавши дебют новому тренеру Кудрівки.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 8 травня

Колос – Кудрівка 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 24 Ррапай

Попередження: Р.Костишин (29), Еліас (45+2), Бурда (65), Гусол (70), Салабай (72), Пахолюк (79) – Думанюк (18), Векляк (68)

Колос: Пахолюк – Цуріков, Бурда, Козік (Бондаренко, 69), Понєдєльнік – Ррапай (Денісенко, 58), Теллес (Демченко, 80), Гагнідзе – Салабай, Тахірі (Захарків, 69), Кане (Гусол, 58).

Кудрівка: Яшков – Фарина, Коллахуазо, Векляк, Мачелюк – Думанюк (Легостаєв, 83), Кая – Морозко (Світюха, 66), Сторчоус (Пушкарьов, 83), Козак – Овусу (Глущенко, 66).

Завдяки цій перемозі Колос піднявся на п'яте місце, маючи в активі 46 очок. Кудрівка залишилася в зоні перехідних матчів на 13-й сходинці.

Нагадаємо, раніше у матчі-відкритті 27-го туру УПЛ Кривбас мінімально переміг Карпати, перервавши 8-матчеву безпрограшну серію "левів".