Корупції – немає, зовнішнього впливу – немає: віцепрезидент УАФ розповів про розслідування щодо матчу Полісся – Динамо

Українська асоціація футболу спростувала наявність корупційної складової у резонансному розслідуванні щодо якості суддівства у поєдинку між житомирським Поліссям та київським Динамо.

Про це розповів віцепрезидент УАФ Артем Стоянов в інтерв'ю Чемпіону.

За словами посадовця, розслідування підтвердило відсутність будь-якого зовнішнього впливу на арбітрів під час гри. Помилки, які виникли у процесі матчу, були кваліфіковані виключно як наслідок людського фактора. Хоча повні звіти містять конфіденційні дані та не підлягають оприлюдненню, їхні копії вже передані футбольним клубам для ознайомлення.

"Нами було проведено розслідування, результати якого були доведені до клубів. Ми не можемо повну версію опублікувати публічно, бо там є персональні дані людей. Корупції – немає, зовнішнього впливу – немає. Був присутній людський фактор", – наголосив Артем Стоянов.

Окрему увагу в асоціації приділили механізму перевірок на поліграфі. Стоянов підкреслив, що процедура забезпечує максимальну об'єктивність через елемент випадковості при виборі спеціаліста. У межах боротьби з маніпуляціями в українському футболі вже було відсторонено трьох арбітрів, делегата, спостерігача та тренера одного з клубів УПЛ через ставки на результати ігор.

"У нас є внутрішнє переконання, що корупцію можна викорінити виключно жорсткими покараннями, а це пожиттєве відсторонення. Поліграф можна спробувати обманути, але поліграфолог це бачить. В цьому і є професіоналізм поліграфолога – зрозуміти, що людина веде себе неприродно", – додав віцепрезидент УАФ.

Артем Стоянов також підтвердив, що окрім внутрішніх розслідувань, асоціація співпрацює з правоохоронними органами для виявлення кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі оцінив дії судді Миколи Балакіна в епізоді за участю Крістіана Біловара в матчі 19-го туру УПЛ Полісся – Динамо (1:2).

Також наприкінці серпня 2025 року Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу відсторонив від футболу п'ятьох людей, причетних до неодноразового підкупу арбітрів у Дитячій юнацькій футбольній лізі України.