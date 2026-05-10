Полтава втратила шанси зберегти прописку в УПЛ

Денис Шаховець — 10 травня 2026, 17:30
Програвши донецькому Шахтарю (0:4) у 27 турі Української Прем'єр-ліги, СК Полтава втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Команда Павла Матвійченка відстає від львівського Руха, який знаходиться в зоні перехідних матчів на 9 очок, однак через поразки в очних зустрічах (обидві з однаковим рахунком 1:2) не зможе піднятися на рятівне 14 місце.

За 27 зіграних матчів у поточному чемпіонаті Полтава набрала лише 12 очок та одноосібно посідає останнє місце в турнірній таблиці.

Таким чином, у наступному сезоні Полтава, яка за підсумками минулої кампанії вперше піднялася в УПЛ, знову гратиме у другому дивізіоні – Першій лізі України.

Нагадаємо, Шахтар, своєю чергою, завдяки перемозі над Полтавою достроково здобув 16-й титул чемпіона України.

СК Полтава Чемпіонат України, УПЛ

