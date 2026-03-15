Шахтар зберіг лідерство, реванш Динамо в дербі, гольова серія Пономаренка: підсумки 20 туру УПЛ

Чемпіонат Української Прем'єр-ліги перетнув позначку двох третин сезону-2025/26.

"Чемпіон" підбиває підсумки 20-го туру.

П'ятниця, 13 березня

13:00. Полтава – Карпати 0:4

18:00. Динамо – Оболонь 2:1

Субота, 14 березня

13:00. ЛНЗ – Олександрія 2:0

15:30. Кудрівка – Верес 0:0

18:00. Полісся – Кривбас 2:0

Неділя, 15 березня

13:00. Епіцентр – Рух 2:0

15:30. Колос – Зоря 1:1

18:00. Шахтар – Металіст 1925 1:0

Перша перемога Фернандеса, яка топить Полтаву

У матчі-відкритті 20-го туру Полтава без шансів поступилася Карпатам. Гра команди Павла Матвійченка виглядає дедалі безнадійнішою. Лише диво може врятувати полтавців від пониження в класі.

Натомість Карпати не мали проблем з Полтавою. "Леви" забили чотири голи супернику, що йде на дно, та відтермінували відставку Франа Фернандеса. Подейкують, що з іспанцем хотіли попрощатися одразу після гри з Кудрівкою, але дали ще один шанс.

Столичне дербі з голом Пономаренка та спірним пенальті

Оболонь сподівалася вдруге у сезоні відібрати очки в Динамо. Все починалося для "пивоварів" якнайкраще. Після удару Устименка м'яч опинився у сітці воріт Нещерета.

Ще до перерви "біло-сині" відігралися. Арбітр призначив спірний пенальті за гру рукою, який реалізував Ярмоленко. Ветеран Динамо піднявся на третє місце в історичному списку бомбардирів клубу. До рекорду Шацьких залишилося шість голів.

Продовжив свою гольову серію і Матвій Пономаренко. Молодий форвард Динамо забиває вже в шостому поспіль матчі чемпіонату.

Завдяки цій перемозі Динамо зберігає шанси здобути один з комплектів медалей. Щодо Оболоні, то після поразки в дербі "пивовари" вилетіли з топ-10 та наблизилися до зони перехідних матчів. Втім, заводській команді мають ще зарахувати три бали за технічну перемогу над Олександрією.

ЛНЗ на день повернув лідерство, Полісся втримало третій рядок

Невеличка криза ЛНЗ вже позаду. Віталій Пономарьов повернув до тями своїх футболістів після кубкової невдачі та програшу Поліссю. У матчі з Олександрією знову відзначився головний бомбардир команди з Черкас Ассінор, який довів лік своїм голам до семи.

Полісся у разі втрати очок з Кривбасом могло залишитися на четвертому місці. Втім, красень-гол Краснопіра та влучний удар Назаренка після дебютного асисту Федора принесли "вовкам" бажані три бали.

У третьому матчі суботнього ігрового дня Верес та Кудрівка не визначили переможця. Поєдинок у Рівному став єдиним в турі, в якому команди не забивали голів.

Епіцентр обганяє Рух, Андушич рятує Зорю від поразки

Команда Сергія Нагорняка у ключовому матчі з конкурентом за "місце під сонцем" здобула три очки. Навесні Рух зазнав чотири поспіль поразки. Футболісти "жовто-чорних" у цих поєдинках не забили жодного голу. Чи зуміє Іван Федик зупинити падіння команди – поки що відкрите питання.

А от хто може дякувати за фарт, так це Зоря. Підопічні Віктора Скрипника у лобовому матчі середняків програвали Колосу. Лише завдяки рятівному голу Андушича "чорно-білі" заробили один заліковий бал та не дозволили "хліборобам" відірватися.

У матчі проти Зорі за Колос дебютував Тарас Степаненко. Проте вихід легенди не допоміг Колосу зберегти переможний результат.

Шахтар не роздає очки після єврокубків

Після феєричної перемоги в Лізі конференцій над Лехом (3:1) "гірників" вдома очікував Металіст 1925. Харків'яни сподівалися скористатися проблемами донеччан, які не мали часу на відпочинок.

Завдяки голу з пенальті Педріньйо Шахтар повернув ЛНЗ на другий рядок в турнірній таблиці та вкотре очолив чемпіонську гонку. У квітні команду Арди Турана очікують матчі проти ЛНЗ та Полісся. Цілком ймовірно, що саме в цих поєдинках вирішиться доля золотих нагород.

Голанд може позаздрити Пономаренку

Після 20-го туру одразу чотири футболісти мають по 8 забитих голів. Гонку бомбардирів очолив форвард Динамо Матвій Пономаренко, який демонструє феноменальну результативність. У 9 матчах чемпіонату він забив 8 голів, що у середньому 0,89 м'яча за гру. За цим показником 20-річний динамівець випереджає навіть Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті, який у нинішньому сезоні АПЛ забиває в середньому 0,76 м'яча за гру.

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

Матвій Пономаренко (Динамо) – 8 (9 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 8 (18)

Микола Гайдучик (Полісся) – 8 (20)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 8 (20)

Неманья Андушич (Зоря) – 7 (17)

Проспер Обах (Шахтар, ЛНЗ) – 7 (17)

Єгор Твердохліб (ЛНЗ, Кривбас) – 7 (17)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 7 (18)

Марк Ассінор (ЛНЗ) – 7 (19)

Юрій Климчук (Колос) – 7 (20)

У турнірній таблиці головна боротьба за медалі та єврокубкові місця попереду. А от обидві команди-аутсайдери наразі виглядають абсолютно безнадійними. Компанію Олександрії та Полтаві може скласти Рух, проте львів'яни завдяки осіннім результатам можуть втриматися у зоні перехідних матчів.

Наступний 21-й тур УПЛ розпочнеться 18 березня. Поєдинки розподілені на три ігрові дні. Матч Шахтар – Зоря перенесено на пізніший термін. Після цього туру чемпіонат піде на двотижневу міжнародну перерву, викликану матчами збірної України.