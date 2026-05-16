Потрібно грати більш якісно: Костюк – про перемогу Динамо над Полтавою

Головний тренер Динамо Ігор Костюк залишився задоволений грою команди в кінцівці матчу з Полтавою (2:0) у межах 29 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Звісно, проти таких суперників потрібно більш якісно грати, більш якісно вести боротьбу, більш якісно перебудовуватися, тому що ви бачили, суперник грає за рахунок довгих передач.

Ми не завжди – напевно, це моя провина – були готові, хоча ми про це розмовляли, після втрати м'яча допускали ці швидкі атаки, але встигали повертатися і не давали створювати моменти, лише в кінцівці один момент був у команди суперника.

Те, що ми робили в останні шість хвилин доданого часу, потрібно було робити протягом усього матчу: якісно виходити в атаки, розкривати простір і завершувати", – сказав Костюк.