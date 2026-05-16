Ярмоленко зрівнявся з Ребровим в історичному списку бомбардирів УПЛ
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі проти Полтави в межах 29-го туру Української Прем'єр-ліги.
На 3-й хвилині поєдинку 36-річний футболіст реалізував пенальті, який заробив дебютант "біло-синіх" Віталій Лобко.
Цей гол став 123-м для ветерана українського футболу. За цим показником Ярмоленко зрівнявся зі своїм колишнім одноклубником Сергієм Ребровим.
Лідеру Динамо залишилося забити ще два м'ячі, щоб побити рекорд Максима Шацьких, який із 124 голами лідирує в історичному рейтингу бомбардирів.
Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:
- Максим Шацьких — 124 голи
- Сергій Ребров — 123 голи
- Андрій Ярмоленко — 123 голи
- Євген Селезньов — 117 голів
- Андрій Воробей — 105 голів
- Жуніор Мораес — 103 голи
Раніше повідомлялося, що головний тренер Динамо Ігор Костюк довірив місце у стартовому складі команди на матч із Полтавою голкіперу В'ячеславу Суркісу та нападнику Віталію Лобку.