Ярмоленко зрівнявся з Ребровим в історичному списку бомбардирів УПЛ

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі проти Полтави в межах 29-го туру Української Прем'єр-ліги.

На 3-й хвилині поєдинку 36-річний футболіст реалізував пенальті, який заробив дебютант "біло-синіх" Віталій Лобко.

Цей гол став 123-м для ветерана українського футболу. За цим показником Ярмоленко зрівнявся зі своїм колишнім одноклубником Сергієм Ребровим.

Лідеру Динамо залишилося забити ще два м'ячі, щоб побити рекорд Максима Шацьких, який із 124 голами лідирує в історичному рейтингу бомбардирів.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:

Максим Шацьких — 124 голи

Сергій Ребров — 123 голи

Андрій Ярмоленко — 123 голи

Євген Селезньов — 117 голів

Андрій Воробей — 105 голів

Жуніор Мораес — 103 голи

Раніше повідомлялося, що головний тренер Динамо Ігор Костюк довірив місце у стартовому складі команди на матч із Полтавою голкіперу В'ячеславу Суркісу та нападнику Віталію Лобку.