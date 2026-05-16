З дебютантом та Суркісом у старті: Динамо та Полтава визначилися зі складами на матч 29-го туру УПЛ
У суботу, 16 травня, Полтава у номінально домашньому матчі зіграє проти київського Динамо в межах передостаннього 29-го туру Української Прем'єр-ліги. Тренерські штаби команд уже визначилися зі стартовими складами.
Про це повідомляє УПЛ.
Зауважимо, що у складі київського колективу з перших хвилин з'явиться дебютант Віталій Лобко, який грає на позиції нападника.
Динамо: Суркіс – Коробов, Біловар, Тіаре, Дубінчак – Бражко, Піхальонок, Шапаренко – Ярмоленко, Огундана, Лобко.
Полтава: Мінчев – Савенков, Місюра, Підлепич, Коцюмака – Дорошенко, Даниленко, Сад – Одарюк, Галенков, Сухоручко.
Зустріч Полтава – Динамо відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві та розпочнеться о 13:00 за київським часом.
На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є "біло-сині", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,09. Нічия – 11,00. Виграш господарів – 26,00.
Востаннє команди грали між собою 1 грудня 2025 року. Тоді полтавський колектив здобув сенсаційну перемогу з рахунком 2:1.
