З дебютантом та Суркісом у старті: Динамо та Полтава визначилися зі складами на матч 29-го туру УПЛ

У суботу, 16 травня, Полтава у номінально домашньому матчі зіграє проти київського Динамо в межах передостаннього 29-го туру Української Прем'єр-ліги. Тренерські штаби команд уже визначилися зі стартовими складами.

Про це повідомляє УПЛ.

Зауважимо, що у складі київського колективу з перших хвилин з'явиться дебютант Віталій Лобко, який грає на позиції нападника.

Динамо: Суркіс – Коробов, Біловар, Тіаре, Дубінчак – Бражко, Піхальонок, Шапаренко – Ярмоленко, Огундана, Лобко.

Полтава: Мінчев – Савенков, Місюра, Підлепич, Коцюмака – Дорошенко, Даниленко, Сад – Одарюк, Галенков, Сухоручко.

УПЛ

Зустріч Полтава – Динамо відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є "біло-сині", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,09. Нічия – 11,00. Виграш господарів – 26,00.

Востаннє команди грали між собою 1 грудня 2025 року. Тоді полтавський колектив здобув сенсаційну перемогу з рахунком 2:1.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.