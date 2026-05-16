Ярмоленко приніс Динамо перемогу над Полтавою в 29-му турі УПЛ

Київське Динамо здобуло мінімальну перемогу над Полтавою у матчі передостаннього 29-го туру чемпіонату України з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Кияни активно розпочали гру – після подачі кутового пробивав Андрій Ярмоленко. На 3-й хвилині дебютант команди Лобко заробив пенальті, яке реалізував той таки Ярмоленко, наздогнавши Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ.

Згодом свою нагоду змарнував Піхальонок. Проте після активних 20 хвилин Динамо зупинилося та віддало м'яч Полтаві. Як наслідок – весь наступний час гра проходила без моментів та за величезного браку.

В'ячеслав Суркіс, який вперше вийшов в основі Динамо, систематично намагався виконати довгі передачі, проте важко згадати бодай одну вдалу. В якийсь момент відсоток точних передач в обох командах ледве перевищував 70%.

У другому таймі безмоментна гра продовжилася. Хіба на 75-й хвилині Волошин зумів відзначитися, але цей гол не зарахували через офсайд. Та все ж кияни зуміли забити другий, вже у компенсований час.

Герреро відгукнувся на простріл Волошина та заколотив м'яч у порожні ворота. Це вже третій гол панамця в останніх чотирьох матчах, проте вперше його не скасували.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 16 травня

Полтава – Динамо 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 – 3 Ярмоленко (пен.), 0:2 – 90+2 Герреро

Динамо: Суркіс – Коробов, Біловар, Тіаре, Дубінчак – Бражко (Михайленко 46), Піхальонок (Буяльський 60), Шапаренко (Яцик 46) – Ярмоленко (Волошин 60), Огундана, Лобко (Герреро 80).

Полтава: Мінчев – Савенков, Місюра, Підлепич, Коцюмака (Бужин 83) – Дорошенко (Плахтир 83), Даниленко (Марусич 83), Сад (П'ятов 70) – Одарюк, Галенков, Сухоручко (Кобзар 26).

Попередження: Місюра 23, Даниленко 66 – Тіаре 15

Нагадаємо, востаннє команди грали між собою 1 грудня 2025 року. Тоді полтавський колектив здобув сенсаційну перемогу з рахунком 2:1.

Свій наступний поєдинок Динамо зіграє 20 травня у фіналі Кубку України. Суперником буде Чернігів, що виступає у Першій лізі.