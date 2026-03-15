Шахтар завдяки пенальті зміг переграти Металіст 1925 у 20 турі УПЛ

У неділю, 14 березня, відбувся центральний матч 20 туру Української Прем'єр-ліги, в якому донецький Шахтар у Львові обіграв харківський Металіст 1925.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Перший тайм пройшов за мінімальної кількості небезпечних моментів. "Гірники" більше володіли м'ячем, а свій шанс не використав Аліссон, який з лінії штрафного майданчика влучив у поперечину.

На 61-й хвилині гри головний арбітр Віталій Романов після перегляду ВАР зафіксував фол Крупського у власному штрафному проти Траоре та призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Педріньйо — Варакута вгадав напрямок удару, але не зміг відбити м'яч.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

20 тур, 15 березня

Шахтар (Донецьк) – Металіст (Харків) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 61 Педріньйо (пен)

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар (к), Марлон Сантос, Педро Енріке, Назарина (Бондаренко, 63), Педріньйо (Ізакі, 63), Очеретько, Аліссон (Вінісіус Тобіас, 86), Невертон (Лукас, 80), Траоре (Мейрелліш, 80)

Металіст 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупський, Калюжний (к), Забергджа (Рашиця 64), Чурко (Калітвінцев 21), Аревало (Литвиненко 64), Антюх (Кастальо 78), Ітодо (Мба 78)

Попередження: Очеретько 45, Бондар 53, Марлон 68 – Салюк 57, Калюжний 65, Варакута 68, Шабанов 73

Для "гірників" це п'ята поспіль перемога у чемпіонаті. Донецький клуб із 47 очками лідирує в турнірній таблиці, а Металіст 1925 з 31 балом розташувався на шостій сходинці.

Напередодні Полісся з голами Краснопіра та Назаренка переграло Кривбас та повернуло собі третє місце в турнірній таблиці чемпіонату.