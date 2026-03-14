ЛНЗ переміг Олександрію та очолив турнірну таблицю УПЛ, обійшовши Шахтар

У суботу, 13 березня, відбувся матч 20 туру Української Прем'єр-ліги, в якому ЛНЗ у Черкасах приймав Олександрію.

Поєдинок завершився перемогою з рахунком 2:0.

На 33-й хвилині зустрічі м'яч після удару Пастуха влучив у руку захисника "містян" Боля. До позначки підійшов Путря, який тільки оговтався після травми. Своє повернення півзахисник відзначив голом.

Перед самим фінальним свистом форвард ЛНЗ Ассінор точним ударом поставив крапку в матчі.

Команда Віталія Пономарява здобула другу поспіль перемогу в чемпіонаті, а Олександрія ще більше ускладнила своє турнірне становище.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

20 тур, 9 березня

Верес – ЛНЗ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Путря (з пенальті), 2:0 – 90 Ассінор

Попередження: Муравський, 50, Ассінор, 77, Горін, 90+3 – Бутко, 31, Ващенко, 88

Вилучення: Кастільйо, 90+4 (Олександрія)

Олександрія: Макаренко – Огарков, Боль (Шостак, 46), Кампуш, Беїратче (Андрейчик, 87), Бутко (Ващенко, 46) – Мишньов, Фернандо, Родрігеш – Цара (Хуссейн, 78), Ндіага (Кастільйо, 46).

У турнірній таблиці ЛНЗ вийшов на перше місце, випередивши Шахтар. "Гірники" свій поєдинок проведуть у неділю, 15 березня.

Олександрія на 15-й сходинці. Відставання від Епіцентру, який йде 13-м, складає 6 балів.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті 20-го туру Карпати розгромили Полтаву (4:0), а Динамо у столичному дербі обіграли Оболонь (2:1).