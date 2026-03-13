Динамо завдяки голам Ярмоленка і Пономаренка переграло Оболонь у київському дербі в УПЛ

Київське Динамо обіграло Оболонь у дербі 20 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Першого голу у принциповому поєдинку уболівальникам довелось чекати рівно 20 хвилин, коли Денис Устименко несподівано вивів "пивоварів" уперед 0:1.

Перевага гостей на табло протрималась лише 11 хвилин. Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, зрівнявши рахунок матчу 1:1. Для досвідченого гравця киян цей м'яч став 118-м в УПЛ, за цим показником він вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів першості, обійшовши Євгена Селезньова, у якого 117 результативних ударів.

Ще через дев'ять хвилин свою гольову феєрію продовжив Матвій Пономаренко, який вперше у цьому протистоянні вивів динамівців уперед 2:1. 20-річний форвард забив гол у роздягальню, відзначившись у шостій грі української першості поспіль.

У другому таймі команді Ігоря Костюка вдалось зберегти переможний рахунок 2:1. Динамо завдяки звитязі вийшло на третє місце у турнірній таблиці УПЛ (38 балів). Щоправда, житомирське Полісся свій матч 20 туру ще не зіграло. 14 березня "вовки" приймуть Кривбас (о 18:00).

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

20 тур, 13 березня

Динамо – Оболонь 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 20 Устименко, 1:1 – 31 Ярмоленко (п), 2:1 – 40 Пономаренко

Динамо: Нещерет, Коробов (Тимчик, 46), Біловар (Попов, 84), Михавко, Вівчаренко, Бражко, Ярмоленко (Волошин, 70), Піхальонок (Буяльський, 70) Яцик (Михайленко, 79), Редушко, Пономаренко

Оболонь: Федорівський, Шевченко, Семенов, Ломницький, Жовтенко (Фещенко, 86), Полегенько, Прокопенко (Теслюк, 86), Черненко (Кулаковський, 69), Волохатий, Нестеренко (Третьяков, 59), Устименко (Суханов, 69)

Нагадаємо, що програму 20 туру УПЛ розпочала гра у Львові, де Карпати розгромили вдома Полтаву (4:0). "Леви" здобули свою першу перемогу у весняній частині чемпіонату.