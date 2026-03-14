Кудрівка та Верес не виявили сильнішого у 20 турі УПЛ

У суботу, 14 березня, відбувся черговий матч 20 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Кудрівка вдома розписав нічию з Вересом.

Команди не порадували вболівальників голами, зігравши 0:0. Один раз м'яч все ж побував у сітці воріт, однак гравець Кудрівки зробив це з порушенням правил, зігравши рукою.

Загалом було завдано лише 4 удари на двох у площину воріт, а ближчими до голу були гості, однак свої моменти вони не реалізували.

У підсумку обидва колективи залишилися сусідами по турнірній таблиці. Верес набрав 22 очки та продовжує йти 11-м, однак має ще матч у запасі, водночас Кудрівка, маючи на 1 заліковий бал менше, залишилася 12-ю.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

20 тур, 14 березня

Кудрівка – Верес 0:0

Кудрівка: Караващенко, Гусєв, Сердюк (Векляк, 81), Фарина (Коллахуазо, 40), Мачелюк, Думанюк, Нагнойний, Глущенко, Лєгостаєв (Таіпі, 62), Овусу (Бєляєв, 81), Морозко (Кисіль, 62)

Верес: Горох, Корнійчук, Гончаренко, Ціпот, Стамуліс, Харатін (Кльоц, 75), Фабрісіо (Годя, 68), Бойко, Гонсалвеш (Шарай, 68), Веслі (Баїя, 46), Ндукве (Стень, 85)

Попередження: 39 – Фабрісіо, 45+1 – Ндукве, 87 – Баїя

Раніше відбувся поєдинок туру, в якому ЛНЗ переміг Олександрію та принаймні тимчасово повернув собі лідерство в чемпіонаті.