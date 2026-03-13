Карпати безжально розгромили Полтаву у 20 турі УПЛ

Львівські Карпати здобули першу перемогу у весняній частині чемпіонату України.

Поєдинок 20 туру УПЛ у Львові завершився розгромною перемогою львів'ян з рахунком 4:0.

На 25-й хвилині поєдинку номінальні господарі отримали право на пробиття пенальті. Однак 18-річний голкіпер "левів" Домчак парирував удар Плахтиря.

Натомість Карпати свій шанс не змарнували. Дебютним голом за львів'ян відзначився іспанець Чебер. До свистка на перерву цифри на табло стадіону "Україна" не змінилися.

У другій половині зустрічі "зелено-білі" довели рахунок до розгромного завдяки влучним ударам Бабогло, Костенка та Фаала, який відзначився першим голом за Карпати.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

20 тур, 13 березня

Полтава – Карпати 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Чебер, 0:2 – 50 Бабогло, 0:3– 70 Костенко, 0:4– 74 Фаал

Нереалізований пенальті: Плахтир, 25 (воротар)

Полтава: Восконян, Савенков, Місюра, Веремієнко (Коцюмака, 79), Ухань, Кононов, Дорошенко (Кобзар, 55), Плахтир (Даниленко, 55), Одарюк (Галенков, 63), Вівдич (П'ятов, 55), Сухоручко

Карпати: Домчак, Лях, Холод, Бабогло (Адамюк, 76), Мірошніченко, Бруніньйо (Рубчинський, 81), Едсон Фернандо (Шах, 81), Чачуа, Костенко (Пауло Вітор, 76), Фаал, Чебер (Квасниця, 86)

Відеоогляд матчу Полтава – Карпати

Головний тренер Карпат Фран Фернандес здобув першу перемогу в чемпіонаті України. Львів'яни повернулися в топ-10, але свої матчі ще не зіграли конкуренти.

Полтава зазнала 15-ї поразки у 20 зіграних матчах УПЛ. Команда Павла Матвійченка з 9 очками замикає турнірну таблицю.

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Сьогоднішній ігровий день 20-го туру УПЛ завершить столичне дербі, в якому зустрінуться Динамо та Оболонь. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Чемпіоні".