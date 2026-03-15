Степаненко не допоміг: Колос втратив перемогу в матчі із Зорею

У неділю, 15 березня, відбувся матч 20 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Колос зіграв внічию із Зорею.

Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 1:1.

У першому таймі глядачі не побачили забитих голів. Господарі поля мали більше можливостей відкрити рахунок, але надійно грав голкіпер Зорі Турбаєвський.

На початку другої половини гри вінгер Колоса Салабай після індивідуальних дій точно пробив у дальній кут воріт. Для 23-річного футболіста цей гол став другим у сезоні.

Наприкінці зустрічі у складі Колоса дебютував Тарас Степаненко, який повернувся в Україну після виступів у турецькому чемпіонаті.

Втім, поява ветерана українського футболу не допомогла господарям поля втримати перемогу. На передостанній хвилині основного часу Андушич зрівняв рахунок, врятувавши Зорю від поразки.

Гол: 1:0 – 49 Салабай, 1:1 – 89 Андушич

Турнірне положення Колоса та Зорі не зазнало змін. Команди залишилися на 7 та 8 сходинках відповідно.

Нагадаємо, що у минулому турі Колос зазнав нищівної поразки від Епіцентра (0:4), а Зоря розгромила Полтаву (4:0).