Ярмоленко забив свій 118-й гол в УПЛ та обійшов Селезньова у списку найкращих бомбардирів першості

Атакувальний півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко забив гол у ворота Оболоні в матчі 20 туру УПЛ.

Це взяття воріт стало для нього 118-м за всю історію виступів в чемпіонаті України, за цим показником він вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів першості, обійшовши Євгена Селезньова, у якого 117 голів.

Тепер попереду вінгера Динамо залишилося лише два колишні гравці київського клубу. Щоб дістатися до другої позиції, яку посідає нинішній тренер збірної України Сергій Ребров зі 123 голами, Андрію потрібно забити ще 5 разів.

Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити рекорд та очолити список найкращих бомбардирів чемпіонату України.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:

Максим Шацьких — 124 голи Сергій Ребров — 123 голи Андрій Ярмоленко — 118 голів Євген Селезньов — 117 голів Андрій Воробей — 105 голів Жуніор Мораес — 103 голи

Нагадаємо, що у лютому цього року Андрій Ярмоленко почав навчатись футбольного менеджменту в академії УЄФА.