Пономаренко забив у шостому матчі поспіль: скільки залишилося до рекорду

Сергій Шаховець — 14 березня 2026, 13:25
Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко у матчі з Оболонню (2:1) продовжив свою гольову серію в межах Української Прем'єр-ліги.

20-річний футболіст вже шосту гру поспіль не залишає поле без забитого м'яча. Матвію залишилося провести ще п'ять результативних поєдинків, щоб перевершити досягнення експівзахисника Шахтаря Алекса Тейшейри.

Бразилець в УПЛ оформив дві рекордні серії з 10 та 7 матчів. Також в історичному рейтингу Пономаренка випереджає колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей – 7 матчів.

Зазначимо, що Матвій за цим показником зрівнявся зі своїми знаменитими одноклубниками: Максимом Шацьких, Діого Рінконом та Віктором Циганковим.

Найбільші гольові серії в чемпіонаті України

  • Алекс Тейшейра (Шахтар) – 10 матчів (сезон-2015/16)
  • Алекс Тейшейра (Шахтар) – 7 матчів (сезони 2014/15 і 2015/16)
  • Андрій Воробей (Шахтар) – 7 матчів (сезон-2000/01)
  • Олександр Гайдаш (Таврія) – 6 матчів (сезон-1994/95)
  • Артем Довбик (Дніпро-1) – 6 матчів (сезон-2021/22)
  • Матвій Пономаренко (Динамо) – 6 матчів (сезон-2025/26)
  • Олег Венглинський (Дніпро) – 6 матчів (сезон-2002/03)
  • Максим Шацьких (Динамо) – 6 матчів (сезони 2002/03 і 2003/04)
  • Автанділ Капанадзе (Нива Т) – 6 матчів (сезон-1997/98)
  • Іван Гецко (Карпати) – 6 матчів (сезони 1998/99 і 1999/00)
  • Олександр Косирін (Чорноморець) – 6 матчів (сезон-2003/04)
  • Діого Рінкон (Динамо) – 6 матчів (сезон-2005/06)
  • Євген Селезньов (Дніпро) – 6 матчів (сезони 2012/13 і 2013/14)
  • Факундо Феррейра (Шахтар) – 6 матчів (сезон-2016/17)
  • Віктор Циганков (Динамо) – 6 матчів (сезон-2017/18)

Раніше Пономаренко пояснив свою результативність важкою працею на тренуваннях.

Наступний матч Динамо зіграє 19 березня в межах 21 туру УПЛ. Підопічні Ігоря Костюка зустрінуться з Олександрією, яка займає 15 місце в турнірній таблиці.

Динамо Київ Матвій Пономаренко

