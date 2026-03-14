Полісся з голами Краснопіра та Назаренка переграло Кривбас у 20 турі УПЛ

У суботу, 13 березня, відбувся матч 20 туру Української Прем'єр-ліги, в якому житомирське Полісся вдома обіграло криворізький Кривбас.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Господарі вийшли вперед на 34-й хвилині гри після неймовірного голу Ігоря Краснопіра. Нападник відгукнувся на передачу Чоботенка та в дотик пробив по воротах, м'яч по неймовірній траєкторії опинився у сітці.

У другій половині гри "вовки" подвоїли перевагу після стрімкої атаки, яку ударом з гострого кута завершив Олександр Назаренко.

Полісся завдяки перемозі піднялось на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, обійшовши на 1 бал київське Динамо. Кривбас залишився на п'ятій позиції з 31 очками в активі.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

20 тур, 14 березня

Полісся (Житомир) – Кривбас (Кривий Ріг) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Краснопір, 2:0 – 75 Назаренко

Полісся: 23. Євгеній Волинець, 5. Едуард Сарапій, 7. Олександр Назаренко (45. Максим Брагару, 78), 8. Руслан Бабенко (к) (16. Ілір Краснічі, 62), 11. Олексій Гуцуляк, 14. Ліндон Емерллаху (27. Олег Федор, 62), 15. Богдан Михайліченко, 18. Олександр Андрієвський, 44. Сергій Чоботенко, 55. Борис Крушинський, 95. Ігор Краснопір (89. Микола Гайдучик, 63).

Кривбас: 12. Олександр Кемкін – 2. Ян Юрчец, 4. Володимир Вілівальд (19. Євген Маяков, 90), 15. Джозеф Джонс, 55. Іван Дібанго – 27. Андрусв Араухо, 8. Ярослав Шевченко (21. Олександр Каменський, 84), 10. Джовані Герберт (14. Ассан Сек, 77), 18. Бар Лін (24. Володимир Мулик, 77), 7. Глейкер Мендоза – 94. Максим Задерака (к) (28. Джоель Майя, 90).

Попередження: Богдан Михайліченко, 61 – Іван Дібанго, 40. Євген Маяков, 90+2.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті 20-го туру Карпати розгромили Полтаву (4:0), а Динамо у столичному дербі обіграли Оболонь (2:1).

Напередодні ЛНЗ переграв Олександрію та повернув лідерство в УПЛ.