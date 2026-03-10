Хто ви, містер Пономаренко? Як черговий юніор з Динамо стукає у двері збірної

У новому році у Матвія Пономаренка фактично немає конкуренції в боротьбі за звання головного відкриття ліги.

Форварду Динамо залишився один гол до лідерів бомбардирської гонки, хоча навіть матчів, в яких він взяв участь, удвічі менше, ніж у конкурентів. Матвій вийшов на поле тільки в 8 турах УПЛ – не кажучи про те, що 90 хвилин практично ніколи не отримував.

За Олександра Шовковського для Пономаренка і вихід на заміну був радістю. У поточному сезоні він в УПЛ отримав 14 хвилин проти Вереса, 19 проти Полісся – і все. В єврокубках, щоправда, було більше практики: проти тель-авівського Маккабі та Пафосу він отримав по одному виходу на заміну, а проти Хамрун Спартанз вийшов в обох матчах, одного разу відігравши цілий тайм.

Але все одно, не те і мало. Пономаренка не рятувало навіть те, що він і раніше реалізовував найменші шанси. У сезоні-2023/24 він встиг відзначитися голом за 68 хвилин ігрового часу, розтягнуті аж на вісім виходів у статусі "джокера": забив Вересу другий м'яч у матчі, що завершився 3:0. У кампанії-2024/25 взагалі забив в одному з двох (!) матчів УПЛ, в яких отримав час: фактично, врятував нічию із Зорею.

З усім тим, в Матвія вірили. Про це свідчать вже почесні номери, які він отримував у першій команді: спочатку "дев'ятка", яку йому дали відразу після переведення з дубля, а зараз 11-й, який він взяв після продажу Ваната.

Будемо чесними, після продажу Ваната Матвію дістався не тільки номер. Пономаренко був зіркою всіх можливих молодіжок. У шести матчах юнацької Ліги УЄФА він за Динамо забив 8 разів. Протягом цього сезону він став найкращим бомбардиром в історії ліги U-19, причому рекордний 46-й м’яч оформив максимально почесним чином: забив дубль Шахтарю. Ба більше, в 14 матчах за юнацьку збірну він відзначився десятьма голами, в останніх іграх виходячи вже з капітанською пов'язкою!

Але всі амбіції Пономаренка і шанувальників його таланту, коли справа стосувалася рівня вище молодіжок, розбивалися об простий факт: на його позиції грав найкращий футболіст Динамо.

Ванат, як ми бачимо, і на рівні топ-ліг не загубився: йому один гол до першої десятки бомбардирів Ла Ліги залишився, при тому, що грає він не з першого туру. У Динамо під кінець він взагалі забивав кожним другим ударом, дозволяючи Динамо вигравати навіть дуже посередні матчі. З Ванатом, до речі, в Пономаренка було й щось схоже на конфлікт: після тих самих 2:2 з Зорею форварди розмовляли на підвищених тонах.

Пономаренко – дуже потужний (при зрості 188 сантиметрів вага аж 96 кілограмів!) і вміючий реалізовувати моменти форвард. Перший гол Поліссю демонструє, як Матвій вміє боротися – до кінця. При цьому форвард мало залучений у пресингу, і команді потрібно відпрацьовувати, в тому числі й за нього. Втім, поки Пономаренко стільки забиває (а в останніх шести матчах у всіх турнірах у нього 8 м'ячів), команду це влаштовує.

Сергій Ребров на питання про виклик Пономаренка до збірної відповів ухильно:

"Майбутнє залежить тільки від нього – у нього зараз є перспектива. Не можна зараз говорити про національну збірну. Якщо він буде показувати стабільну гру в кожному матчі, то дійсно буде кандидатом до національної збірної. Ми стежимо за всіма нападниками, тому у всіх є шанс потрапити до збірної".

Можна ставити під сумнів доцільність придбання Герреро і Блануце, але продаж попередньої зірки атак Динамо (молодіжки, до речі, теж) відкрив дорогу новій. Призначення Костюка принесло свої плоди: тренер почав ставити знайомих йому по молодіжці гравців, а гравці – відплачувати йому за довіру. На питання про щось більше відповідь дасть тільки час.