Заруба у Ковалівці, помста ЛНЗ та диво-гол Назарини: підсумки 1/16 фіналу Кубку України

Завершилися 15 із 16 матчів 1/16 фіналу Кубку України. На цій стадії в боротьбу вступили чотири учасники єврокубків.

Виступи в турнірі завершили ще три клуби УПЛ, однак усі вони поступилися в очних протистояннях представникам елітного дивізіону. Одразу у трьох матчах переможці визначилися в серії пенальті. Натомість головні фаворити турніру – Шахтар та Динамо – без проблем подолали бар'єр у матчах із командами Другої ліги.

"Чемпіон" зібрав найцікавіші моменти 1/16 фіналу Кубку України.

Результати матчів 1/16 фіналу Кубку України

Олімпія (Савинці, Полтавська область) – Кривбас (Кривий Ріг) 0:2

(Кривий Ріг) 0:2 Базис (Кочубіївка, Черкаська область) – Маяк (Сарни, Рівненська область) 1:4

Вікторія (Суми) – Металіст (Харків) 0:1

(Харків) 0:1 Карбон (Черкаси) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський) 0:3

(Кам'янець-Подільський) 0:3 Пробій (Городенка) – Олександрія 1:1 (по пен. 1:3)

1:1 (по пен. 1:3) Новий Розділ (Львівська область) – Агротех (Тишківка, Кіровоградська область) 3:1

(Львівська область) – Агротех (Тишківка, Кіровоградська область) 3:1 Агробізнес (Волочиськ) – Лівий Берег (Київ) 1:1 (по пен. 2:4)

(Київ) 1:1 (по пен. 2:4) Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) – Зоря (Луганськ) 0:2

(Луганськ) 0:2 Полісся (Житомир) – Кудрівка 2:0

Нива (Вінниця) – Динамо (Київ) 0:1

Колос (Ковалівка) – Карпати (Львів) 2:3

(Львів) 2:3 Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – Харків 0:2

0:2 Куликів-Білка (Куликів) – Верес (Рівне) 0:1

(Рівне) 0:1 Буковина (Чернівці) – ЛНЗ (Черкаси) 0:0 (по пен. 0:3)

Вільхівці (Закарпатська область) – Шахтар (Донецьк) 0:3

Перенесено

Тростянець (Сумська область) – ФК Чернігів

Аматори скористалися своїм шансом

Завдяки сліпому жеребкуванню чотири аматорські команди розіграли між собою дві путівки до 1/8 фіналу Кубку України. Два колективи скористалися своїм шансом сповна.

Граючий тренер Маяка Сарни Владислав Кулач став головним героєм поєдинку проти Базиса. 33-річний форвард оформив дубль, нагадавши про свої бомбардирські якості. Один із голів у ворота команди з Черкаської області забив Андрій Тотовицький, який у червні оголосив про завершення професійної кар'єри.

Відеоогляд матчу Базис – Маяк

В іншому поєдинку за участю аматорів зустрілися Новий Розділ та Агротех. Ключові ролі в команді з Кіровоградської області відіграють футболісти з досвідом виступів в УПЛ – Ігор Загальський, Олексій Чичиков, а також Максим Ковальов, який одночасно виконує функції головного тренера. Втім, відомі виконавці не допомогли Агротеху. Новий Розділ здобув вольову перемогу, забивши три голи у другому таймі.

Відеоогляд матчу Новий Розділ – Агротех

Ще одному представнику аматорів, Олімпії, не пощастило із жеребом – їй дістався Кривбас. Підопічні Патріка ван Леувена впевнено розібралися з командою з Полтавщини. За криворіжців забивали літні новачки – Яксон Рівас та Сантьяго Куїса.

Відеоогляд матчу Олімпія – Кривбас

Бенефіс Козака, Металіст зупинив лідера Першої ліги

У попередньому раунді турніру Епіцентр не без проблем пройшов аматорську То4ку з Одеси. Тренерський штаб подолян врахував помилки, додавши на матч проти представника Другої ліги Карбона кількох гравців основного складу.

Поєдинок у Черкасах став бенефісом півзахисника Епіцентра Артема Козака, який оформив хеттрик. Напередодні в матчі 4 туру УПЛ проти Кудрівки (3:0) він відзначився трьома асистами, а тепер записав на свій рахунок усі голи команди.

Відеоогляд матчу Карбон – Епіцентр

Мінісенсацією завершився поєдинок у Тростянці, де Вікторія приймала Металіст. У чемпіонаті Першої ліги команда із Сум лідирує в турнірній таблиці та претендує на підвищення в класі. Втім, у Кубку України Металіст дав урок фавориту. Вирішальний гол забив 20-річний форвард харків'ян Данило Приходько.

Відеоогляд матчу Вікторія – Металіст

Полісся вдруге перемогло Кудрівку, Зоря здолала Фенікс-Маріуполь

У першому з трьох поєдинків за участю представників УПЛ зустрічалися Полісся та Кудрівка. Напередодні команди зіграли в межах чемпіонату, де "вовки" розгромили суперника 5:1. Проте в кубковому матчі підопічним Руслана Ротаня довелося докласти зусиль, щоб продовжити виступ у турнірі. Лише в другому таймі спочатку Гайдучик, який вийшов на заміну, а згодом Леандро Андраде забезпечили переможний результат.

Відеоогляд матчу Полісся – Кудрівка

За схожим сценарієм розвивалася зустріч у Львові між Феніксом-Маріуполем та Зорею. У складі господарів чимало гравців із досвідом виступів в УПЛ, а команда не приховує амбіцій вийти в еліту. Підсумковий результат луганцям забезпечили центрфорварди команди – Ігор Горбач та Пилип Будківський.

Відеоогляд матчу Фенікс-Маріуполь – Зоря

Три серії пенальті та подвиг Ледвія

Олександрія та Пробій перебувають на протилежних полюсах таблиці Першої ліги. Однак Кубок України – зовсім інший турнір. Аутсайдери дали бій фавориту, відповівши на гол бразильця Жонатана Сілви точним ударом Максима Гірного. Доля путівки вирішилася в серії пенальті, де влучнішими були "містяни". Поєдинок проти Олександрії став дебютним для Юрія Вірта, який напередодні очолив команду з Городенки.

Відеоогляд матчу Пробій – Олександрія

Лівий Берег теж змусив похвилюватися своїх уболівальників. Команда Олександра Рябоконя поступалася Агробізнесу до третьої компенсованої хвилини. Завдяки досвідченому Євгену Банаді "лелеки" перевели гру до серії пенальті. У футбольній лотереї влучнішими були гравці столичної команди. Натомість у складі Агробізнеса двоє футболістів не змогли переграти Романа Жмурка.

Відеоогляд матчу Агробізнес – Лівий Берег

Поєдинок проти Буковини мав особливе значення для ЛНЗ. У попередньому розіграші Кубку України чернівецька команда вибила черкасців із турніру на стадії чвертьфіналу, обігравши суперника в серії пенальті.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов у матчі проти Буковини поставив у ворота Дмитра Ледвія замість досвідченого Олексія Паламарчука. Молодий голкіпер не підвів. Дмитро зберіг ворота "сухими" в основний час і в серії пенальті. "Фіолетові" взяли реванш у принциповому матчі та продовжать виступ у турнірі.

Відеоогляд матчу Буковина – ЛНЗ

Повернення Супряги та диво-гол Назарини, або як зіграли гранди

Підвищений інтерес уболівальників викликали поєдинки за участю Динамо та Шахтаря. Чинний володар Кубку України зустрічався з вінницькою Нивою. Тридцять років тому суперники грали у фіналі турніру, де перемогу святкував столичний клуб.

У своєрідному ремейку команди розіграли путівку до 1/8 фіналу. Головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк у матчі проти представника Другої ліги надав можливість проявити себе резервістам. Зокрема, дебютували за першу команду півзахисник Павло Люсін та захисник Денис Дикий. На вістрі атаки Динамо вийшов вихованець ПСЖ П'єр Мунгенге, а місце у воротах зайняв Ілля Ольховий.

Владислав Супряга зіграв за основу Динамо ФК Динамо

Перевага динамівців у класі нівелювалася штучним полем, до якого більш пристосованими були господарі. Долю поєдинку вирішив стандарт на 50-й хвилині. Після подачі кутового дебютний гол за Динамо забив сенегалець Аліу Тіаре. У другому таймі Мунгенге замінив Владислав Супряга, який провів перший матч у складі головної команди після річної перерви.

Відеоогляд матчу Нива – Динамо

Шахтар у 1/16 фіналу на виїзді зіграв проти сенсаційних Вільхівців із Закарпаття. У попередньому раунді команда Другої ліги несподівано вибила Чорноморець.

Єгор Назарина ФК Шахтар

Втім, із "гірниками" гучної сенсації не сталося. Донеччани, у складі яких вийшли коштовні бразильці Ряан Роберто та Бруніньйо, на класі обіграли суперника. Родзинкою зустрічі став красень-гол Єгора Назарини зі штрафного. Півзахисник прямим ударом із 25 метрів поцілив у дев'ятку. Дебютним голом також відзначився бразилець Карвалью, а довершив розгром Цуканов.

Трилер у Ковалівці та зірваний матч у Тростянці

Окрасою стадії 1/16 фіналу Кубку України став поєдинок між Колосом та Карпатами. За драматургією, накалом та емоціями матч нічим не поступався найкращим фінальним протистоянням.

Суперники напередодні зустрічалися в межах 6 туру УПЛ, коли впевнену перемогу здобули Карпати (2:0). Ковалівці не збиралися вдруге поспіль поступатися. Господарі поля двічі по ходу матчу вели в рахунку після ударів Салабая та Ндукве. Однак підопічні Фран Фернандеса щоразу відігравалися та поверталися в гру.

ФК Карпати

Вирішальним став гол на 67-й хвилині, який забив львів'янин Вантух. Захисник відзначився через дві хвилини після появи на полі.

По завершенні матчу тренери обох команд обмінялися словесними уколами. Втім, після бійки кулаками не махають. Далі йдуть Карпати, які наразі демонструють чудову форму та готовність до боротьби на обох фронтах.

Відеоогляд матчу Колос – Карпати

В інших матчах 1/16 фіналу обійшлося без сюрпризів: Верес мінімально обіграв Куликів-Білку, а Харків впевнено пройшов Прикарпаття-Благо.

Відеоогляд матчу Куликів-Білка – Верес

Відеоогляд матчу Прикарпаття-Благо – Харків

А от матч Тростянець – Чернігів так і не відбувся через тривалу повітряну тривогу. Про нову дату проведення поєдинку Українська асоціація футболу повідомить згодом.

Хто вийшов до 1/8 фіналу Кубку України

За підсумками матчів 1/16 фіналу визначилися п'ятнадцять учасників наступної стадії. Ще одну путівку розіграють Тростянець і Чернігів.

Боротьбу за трофей продовжать 11 із 16 команд УПЛ: Шахтар, Динамо, Полісся, Харків, Кривбас, Карпати, ЛНЗ, Верес, Зоря, Епіцентр та Лівий Берег.

Поки два клуби Першої ліги змогли пробитися до 1/8 фіналу: Олександрія і Металіст. Єдиний представник Другої ліги може зіграти в наступному раунді в разі проходження Чернігова – команди Першої ліги.

ФК Металіст

Також дві аматорські команди продовжать виступ у турнірі – Маяк Сарни і Новий Розділ.

Дату жеребкування 1/8 фіналу Кубку України оголосять найближчим часом. Базові дати матчів на цій стадії: 27–29 жовтня 2026 року.

Найкращі бомбардири Кубку України сезону-2026/27

Бомбардирську гонку Кубку України очолюють форвард Зорі Ігор Горбач та хавбек Епіцентра Артем Козак – обидва забили по три голи. Ще 15 футболістів мають на своєму рахунку по два м'ячі.