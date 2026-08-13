Кубок України 2026/27: розклад, трансляції та результати матчів

Кубок України повертається вже цими вихідними. У нинішньому сезоні за почесний трофей боротимуться 69 команд: 16 представників УПЛ, 14 клубів Першої ліги, 15 – Другої ліги, 6 команд Асоціації аматорського футболу України та 18 представників регіональних асоціацій.

Новий розіграш традиційно відкриє попередній кваліфікаційний раунд, у якому в боротьбу вступлять 18 представників регіональних асоціацій футболу. Дев'ять переможців отримають путівки до 1/32 фіналу, де до них приєднаються клуби Першої та Другої ліг, а також 12 представників УПЛ.

Чинний володар трофея Динамо, чемпіон України Шахтар, віцечемпіон ЛНЗ та бронзовий призер Полісся вступлять у боротьбу на стадії 1/16 фіналу.

Цікаво, що аматорські Маяк (Сарни, Рівненська область), Олімпія (Савинці, Полтавська область), Вільхівці (Івано-Франківська область), То4ка (Одеса), Рокита (Полтавська область) та Агротех (Тишківка, Кіровоградська область), як і 12 клубів УПЛ, отримали прямі перепустки до 1/32 фіналу.

Усі стадії турніру, як і в попередні роки, складатимуться з одного матчу. Якщо основний час завершиться внічию, переможець визначатиметься одразу в серії пенальті – без додаткового часу.

Календар плейоф

Кваліфікаційний раунд – 8-12 серпня

1/32 фіналу – 21-23 серпня 2026

1/16 фіналу – 8-10 вересня 2026

1/8 фіналу – 27-29 жовтня 2026

1/4 фіналу – 2-4 березня 2027

1/2 фіналу – 20-22 квітня 2027

Фінал – 19 травня 2027

Усі чвертьфіналісти визначаться наприкінці жовтня, а вирішальні стадії відбудуться вже навесні 2027 року.

Кваліфікаційний раунд

1/32 фіналу

Куликів-Білка (Куликів) – Пальміра (Одеса)

Дністер (Заліщики) – Лівий Берег (Київ)

Брацлав (Вінниця) – Олександрія (Кіровоградська область)

Агротех (Тишківка) – Вільхівці (Івано-Франківська область)

Дружба-Козаки (Ніжин) – Базис (Кочубіївка)

Авангард (Лозова) – Кудрівка (Чернігівська область)

ЮКСА (Тарасівка) – Колос (Ковалівка)

Діназ (Вишгород) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

Маяк (Сарни) – Полтава (Полтава)

Рокита (Рокита) – Кривбас (Кривий Ріг)

Ребел (Київ) – Агробізнес (Волочиськ)

Карпати (Львів) – Оболонь (Київ)

Агрон (Великі Гаї) / Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) – Чернігів (Чернігів)

Колос (Полонне) – Тростянець (Суми)

Локомотив (Київ) – Пробій (Городенка)

Нива (Вінниця) – Рух (Львів)

Чорноморець (Одеса) – Вільхівці (Закарпатська область)

Скала 1911 (Стрий) – Зоря (Луганськ)

Поділля (Хмельницький) – Вікторія (Суми)

То4ка (Одеса) – Епіцентр (Кам’янець-Подільський)

Решетилівка (Полтавська область) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ)

Харків (Харків) – Калинівка (Київська область)

Інгулець (Петрове) – Верес (Рівне)

Новий Розділ (Львівська область) – Атлет (Київ)

Олімпія (Савинці) – Металург (Запоріжжя)

Карбон (Черкаси) – Покуття (Коломия)

Нива (Тернопіль) – Буковина (Чернівці)

Пенуел (Кривий Ріг) – Металіст (Харків)

Нагадаємо, у минулому сезоні володарем Кубку України стало київське Динамо. У фіналі "біло-сині" з рахунком 3:1 обіграли Чернігів, завоювавши свій 14-й трофей у турнірі та перервавши дворічну гегемонію Шахтаря.