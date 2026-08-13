Кубок України 2026/27: розклад, трансляції та результати матчів
Кубок України повертається вже цими вихідними. У нинішньому сезоні за почесний трофей боротимуться 69 команд: 16 представників УПЛ, 14 клубів Першої ліги, 15 – Другої ліги, 6 команд Асоціації аматорського футболу України та 18 представників регіональних асоціацій.
Новий розіграш традиційно відкриє попередній кваліфікаційний раунд, у якому в боротьбу вступлять 18 представників регіональних асоціацій футболу. Дев'ять переможців отримають путівки до 1/32 фіналу, де до них приєднаються клуби Першої та Другої ліг, а також 12 представників УПЛ.
Чинний володар трофея Динамо, чемпіон України Шахтар, віцечемпіон ЛНЗ та бронзовий призер Полісся вступлять у боротьбу на стадії 1/16 фіналу.
Цікаво, що аматорські Маяк (Сарни, Рівненська область), Олімпія (Савинці, Полтавська область), Вільхівці (Івано-Франківська область), То4ка (Одеса), Рокита (Полтавська область) та Агротех (Тишківка, Кіровоградська область), як і 12 клубів УПЛ, отримали прямі перепустки до 1/32 фіналу.
Усі стадії турніру, як і в попередні роки, складатимуться з одного матчу. Якщо основний час завершиться внічию, переможець визначатиметься одразу в серії пенальті – без додаткового часу.
Календар плейоф
- Кваліфікаційний раунд – 8-12 серпня
- 1/32 фіналу – 21-23 серпня 2026
- 1/16 фіналу – 8-10 вересня 2026
- 1/8 фіналу – 27-29 жовтня 2026
- 1/4 фіналу – 2-4 березня 2027
- 1/2 фіналу – 20-22 квітня 2027
- Фінал – 19 травня 2027
Усі чвертьфіналісти визначаться наприкінці жовтня, а вирішальні стадії відбудуться вже навесні 2027 року.
Кваліфікаційний раунд
- 08.08 | 🕓 16:00 | трансляція | Новий Розділ (Львівська область) – Миколаїв (Львівська область) 0:0 (пен. 4:2)
- 09.08 | 🕛 12:00 | трансляція | Дружба-Козаки (Ніжин) – VIVAD (Романів) 2:2 (пен. 4:3)
- 09.08 | 🕑 14:00 | трансляція | Колос (Полонне) – Новожуків (Рівненська область) 3:1
- 09.08 | 🕑 14:00 | трансляція | Ukrainian Team (Дніпро) – Решетилівка (Полтавська область) 0:5
- 09.08 | 🕒 15:00 | трансляція | IRON (Запоріжжя) – Базис (Кочубіївка) 0:1
- 09.08 | 🕓 16:00 | трансляція | Покуття (Коломия) – Довбуш (Чернівці) 2:1
- 11.08 | 🕑 14:00 | трансляція | Чайка (Вишгород) – Калинівка (Київська область) 1:5
- 11.08 | 🕑 14:00 | трансляція | Інгул (Первозванівка) – Пальміра (Одеса) 1:3
- 12.08 | 🕓 16:00 | трансляція | Агрон (Великі Гаї) – Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) 3:3 (пен. 5:6)
1/32 фіналу
- Куликів-Білка (Куликів) – Пальміра (Одеса)
- Дністер (Заліщики) – Лівий Берег (Київ)
- Брацлав (Вінниця) – Олександрія (Кіровоградська область)
- Агротех (Тишківка) – Вільхівці (Івано-Франківська область)
- Дружба-Козаки (Ніжин) – Базис (Кочубіївка)
- Авангард (Лозова) – Кудрівка (Чернігівська область)
- ЮКСА (Тарасівка) – Колос (Ковалівка)
- Діназ (Вишгород) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)
- Маяк (Сарни) – Полтава (Полтава)
- Рокита (Рокита) – Кривбас (Кривий Ріг)
- Ребел (Київ) – Агробізнес (Волочиськ)
- Карпати (Львів) – Оболонь (Київ)
- Агрон (Великі Гаї) / Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) – Чернігів (Чернігів)
- Колос (Полонне) – Тростянець (Суми)
- Локомотив (Київ) – Пробій (Городенка)
- Нива (Вінниця) – Рух (Львів)
- Чорноморець (Одеса) – Вільхівці (Закарпатська область)
- Скала 1911 (Стрий) – Зоря (Луганськ)
- Поділля (Хмельницький) – Вікторія (Суми)
- То4ка (Одеса) – Епіцентр (Кам’янець-Подільський)
- Решетилівка (Полтавська область) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ)
- Харків (Харків) – Калинівка (Київська область)
- Інгулець (Петрове) – Верес (Рівне)
- Новий Розділ (Львівська область) – Атлет (Київ)
- Олімпія (Савинці) – Металург (Запоріжжя)
- Карбон (Черкаси) – Покуття (Коломия)
- Нива (Тернопіль) – Буковина (Чернівці)
- Пенуел (Кривий Ріг) – Металіст (Харків)
Нагадаємо, у минулому сезоні володарем Кубку України стало київське Динамо. У фіналі "біло-сині" з рахунком 3:1 обіграли Чернігів, завоювавши свій 14-й трофей у турнірі та перервавши дворічну гегемонію Шахтаря.