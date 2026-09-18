Про медалі мріяти не доводиться: Ващук – про шанси Динамо в УПЛ-2026/27

Колишній захисник київського Динамо Владислав Ващук розповів, що команді Ігоря Костюка не вистачає класу, майстерних футболістів, щоб боротися за чемпіонство УПЛ у сезоні-2026/27.

Його слова наводить Український футбол.

Ексфутболіст киян додав, що наразі у столичному колективі немає гравців, які можуть виконувати завдання та досягати високих результатів.

"Поки у команд, які перебувають на вершині турнірної таблиці, не дуже великий відрив від переслідувачів, й усе досить швидко може змінитися – за два-три тури. Та думаю, що саме Шахтар, Полісся і Карпати, найпевніше, й надалі боротимуться за першу трійку", – сказав Владислав.

Ващук додав, що з такою грою, яку показують "біло-сині" на старті нового розіграшу української першості, про нагороди навіть не доводиться мріяти.

"Погоджуюся з вашим формулюванням запитання чи твердженням – з такою грою, яку нині демонструє Динамо, про медалі мріяти не доводиться… Не готові грати футболісти на високому рівні. Динамівцям потрібно грати через "не можу", як ми раніше грали, от тоді буде й результат. Інакше нічого не вийде. Сподіваюсь, все ж побореться за трійку Динамо, але... Побачимо", – зазначив колишній гравець столичного клубу.

Після 6-ти турів Динамо посідає 4-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, маючи у своєму активі 10 балів – перемоги над Вересом (2:1), Колосом (2:1) та Епіцентром (3:0), а також нічия з ЛНЗ (0:0) та сенсаційна поразка від Буковини (0:3).

У Кубку України кияни стартували із нелегкої звитяги над вінницькою Нивою в 1/16 фіналу (1:0). В 1/8 фіналу підопічні Костюка зіграють проти донецького Шахтаря (базові дати 27-29 жовтня).

Попереду у "біло-синіх" гра 7-го туру першості проти луганської Зорі. Поєдинок розпочнеться 19 вересня о 15:30. Напередодні "мужики" підписали колишнього нападника киян Жерсона Родрігеса. Після міжнародної перерви динамівці приймуть львівські Карпати (10 жовтня о 18:00).