Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Визначився перший учасник 1/8 фіналу Кубку України

Денис Іваненко — 8 вересня 2026, 15:02
Визначився перший учасник 1/8 фіналу Кубку України
Результати матчі 1/16 фіналу Кубку України за 8 вересня
УАФ

У вівторок, 8 вересня, стартувала стадія 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

В першому матчі Олімпія Савинці вдома приймала Кривбас. Підопічні Патріка ван Леувена здобули перемогу 2:0. 

Рахунок у зустрічі відкрив венесуелець Яксон Рівас, а крапку в компенсований час поставив Жуан Машаду. У другому поєдинку ігрового дня зустрінуться Базис і Маяк Сарни. 

Кубок України-2026/27
1/16 фіналу, 8 вересня

Олімпія Савинці – Кривбас 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Рівас, 0:2 – 90+2 Машаду

Зазначимо, що стадія 1/16 фіналу Кубку України буде розбита на п'ять ігрових днів. Останні матчі відбудуться 17 вересня.

На попередньому етапі турнір уже залишили два представники УПЛ. Участь у ньому припинили Оболонь і Чорноморець.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.

Читайте також :
Фото Ремейк фіналу-1996 та вояж Шахтаря до Закарпаття: анонс 1/16 Кубку України
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу

1/16 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 8 вересня
Ремейк фіналу-1996 та вояж Шахтаря до Закарпаття: анонс 1/16 Кубку України
Кубок України 2026/27: розклад, трансляції та результати матчів
Визначився розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України-2026/27
Полісся зіграє проти Кудрівки, Буковина – ЛНЗ: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України

Останні новини