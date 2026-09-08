Визначився перший учасник 1/8 фіналу Кубку України

У вівторок, 8 вересня, стартувала стадія 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

В першому матчі Олімпія Савинці вдома приймала Кривбас. Підопічні Патріка ван Леувена здобули перемогу 2:0.

Рахунок у зустрічі відкрив венесуелець Яксон Рівас, а крапку в компенсований час поставив Жуан Машаду. У другому поєдинку ігрового дня зустрінуться Базис і Маяк Сарни.

Кубок України-2026/27

1/16 фіналу, 8 вересня

Олімпія Савинці – Кривбас 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Рівас, 0:2 – 90+2 Машаду

Зазначимо, що стадія 1/16 фіналу Кубку України буде розбита на п'ять ігрових днів. Останні матчі відбудуться 17 вересня.

На попередньому етапі турнір уже залишили два представники УПЛ. Участь у ньому припинили Оболонь і Чорноморець.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.