Костишин після поразки Колоса від Карпат: На себе хай подивляться

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку своєї команди від Карпат (2:3) у матчі 1/16 фіналу Кубку України, окремо відзначивши характер своїх підопічних, які двічі виходили вперед у поєдинку, але зрештою поступилися львівській команді.

Його слова наводить Телеграм-канал Кубку України з футболу.

"Мені сподобалася моя команда, сподобався характер. Так, у нас зона турбулентності, але якщо дивитися сьогоднішню гру, ми починаємо одужувати", – сказав Костишин.

Тренер також прокоментував емоційні останні хвилини матчу та свою поведінку під час поєдинку. За словами Костишина, він намагається стримувати емоції, оскільки його реакція на події на полі іноді може переходити межі.

Водночас наставник Колоса різко відреагував на слова головного тренера Карпат щодо поведінки під час матчу.

"Може, це неетично… Головний тренер Карпат дав інтерв'ю щодо поведінки. На себе хай подивляться. З себе треба починати, зі своєї поведінки. Ми ж інтерв'ю не даємо, яка в них поведінка", – заявив Костишин.

Оцінюючи причини поразки, тренер Колоса визнав, що його команда наразі має проблеми з фізичною готовністю. Костишин взяв відповідальність за це на себе.

"Буду відвертим: команда фізично не сильно готова. Це питання до мене як до головного тренера. Це прогалини зборів, наших травм, вилучень, дисципліни. Тут проблема, напевно, в тренері. Не водій автобуса готує команду, а головний тренер", – підсумував наставник.

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