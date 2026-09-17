Шахтар розгромив Вільхівці на шляху в 1/8 фіналу Кубку України

Донецький Шахтар на виїзді переграв друголіговий клуб Вільхівці в межах 1/16 фіналу Кубку Україну з футболу сезону-2026/27 .

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

"Гірників" у першому таймі вивів вперед Єгор Назарина, який заробив штрафний приблизно за 28 метрів від воріт і сам виконав потужний удар у дальній верхній кут, на який не відреагував голкіпер.

Перед самою перервою Азаров віддав зручний пас у штрафний на Карвалью, і бразилець без перешкод забив свій дебютний м'яч за Шахтар.

У другій половині донецький клуб продовжив контролювати гру та довів гру до розгрому – затяжну атаку команди влучним ударом завершив Цуканов.

Кубок України

1/16 фіналу, 17 вересня

Вільхівці – Шахтар (Донецьк) 0:3 (0:2)

Голі: 0:1 – 30 Назаріна, 0:2 – 44 Карвалью, 0:3 – 72 Цуканов

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.