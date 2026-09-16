Це небо та земля: відомий тренер оцінив шанси Динамо виграти Кубок України-2026/27

Досвідчений український тренер Сергій Пучков оцінив шанси Динамо вдруге поспіль виграти Кубок України.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець вважає, що "біло-синім" буде дуже складно захистити титул. Він заявив, що рівень киян значно просів, проте в кубкових змаганнях все може статись:

"У нинішніх футболістів немає тієї майстерності, того духу, який завжди був притаманний цій команді. Зараз і тоді, років 15 тому, – це небо та земля.

Кияни бігали, вони виконували такий обсяг роботи, що нинішньому поколінню може тільки снитися. Але знову ж таки, багато чого залежатиме від жеребкування та настрою. Це не чемпіонат, усе вирішується тут і зараз".