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Це небо та земля: відомий тренер оцінив шанси Динамо виграти Кубок України-2026/27

Денис Іваненко — 16 вересня 2026, 15:24
Це небо та земля: відомий тренер оцінив шанси Динамо виграти Кубок України-2026/27
ФК Динамо Київ
fcdynamo.com

Досвідчений український тренер Сергій Пучков оцінив шанси Динамо вдруге поспіль виграти Кубок України.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець вважає, що "біло-синім" буде дуже складно захистити титул. Він заявив, що рівень киян значно просів, проте в кубкових змаганнях все може статись:

"У нинішніх футболістів немає тієї майстерності, того духу, який завжди був притаманний цій команді. Зараз і тоді, років 15 тому, – це небо та земля.

Кияни бігали, вони виконували такий обсяг роботи, що нинішньому поколінню може тільки снитися. Але знову ж таки, багато чого залежатиме від жеребкування та настрою. Це не чемпіонат, усе вирішується тут і зараз".

Зазначимо, що Динамо вже пробилось до 1/8 фіналу Кубку України-2026/27. "Біло-сині" здолали вінницьку Ниву з мінімальним рахунком 1:0.

Матчі наступної стадії турніру відбудуться 27-29 жовтня. Минулого сезону кияни у фіналі переграли Чернігів

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