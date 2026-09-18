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Шахтар проти Динамо: визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України

Софія Кулай — 18 вересня 2026, 10:19
Шахтар проти Динамо: визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України
Пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу 2026/27
УАФ

У п'ятницю, 18 вересня, шляхом жеребкування визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

До наступної стадії змагань потрапили 11 представників УПЛ, а також по 2 клуби з Першої ліги та ААФУ. Ще один учасник визначиться у протистоянні Тростянець – Чернігів. Матч, який був запланований на 17 вересня, не відбувся через тривалу повітряну тривогу. Поєдинок перенесено на 6 жовтня та розпочнеться о 11:00.

Усі пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу

  • Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси) – Металіст (Харків)
  • Тростянець/Чернігів – Епіцентр (Кам'янець-Подільський) 
  • Полісся (Житомир) – Новий Розділ (Новий Розділ)
  • Маяк (Сарни) – Харків (Харків)
  • Зоря (Луганськ) – Кривбас (Кривий Ріг)
  • Карпати (Львів) – Олександрія (Олександрія)
  • Лівий Берег (Київ) – Верес (Рівне)

Базовими датами є 27-29 жовтня.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів (3:1).

Раніше головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав завдання "гірників" на кубковий турнір.

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