Шахтар проти Динамо: визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України
Пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу 2026/27
УАФ
У п'ятницю, 18 вересня, шляхом жеребкування визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.
До наступної стадії змагань потрапили 11 представників УПЛ, а також по 2 клуби з Першої ліги та ААФУ. Ще один учасник визначиться у протистоянні Тростянець – Чернігів. Матч, який був запланований на 17 вересня, не відбувся через тривалу повітряну тривогу. Поєдинок перенесено на 6 жовтня та розпочнеться о 11:00.
Усі пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу
- Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)
- ЛНЗ (Черкаси) – Металіст (Харків)
- Тростянець/Чернігів – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
- Полісся (Житомир) – Новий Розділ (Новий Розділ)
- Маяк (Сарни) – Харків (Харків)
- Зоря (Луганськ) – Кривбас (Кривий Ріг)
- Карпати (Львів) – Олександрія (Олександрія)
- Лівий Берег (Київ) – Верес (Рівне)
Базовими датами є 27-29 жовтня.
Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів (3:1).
Раніше головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав завдання "гірників" на кубковий турнір.