Шахтар проти Динамо: визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України

У п'ятницю, 18 вересня, шляхом жеребкування визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

До наступної стадії змагань потрапили 11 представників УПЛ, а також по 2 клуби з Першої ліги та ААФУ. Ще один учасник визначиться у протистоянні Тростянець – Чернігів. Матч, який був запланований на 17 вересня, не відбувся через тривалу повітряну тривогу. Поєдинок перенесено на 6 жовтня та розпочнеться о 11:00.

Усі пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)

ЛНЗ (Черкаси) – Металіст (Харків)

Тростянець/Чернігів – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

Полісся (Житомир) – Новий Розділ (Новий Розділ)

Маяк (Сарни) – Харків (Харків)

Зоря (Луганськ) – Кривбас (Кривий Ріг)

Карпати (Львів) – Олександрія (Олександрія)

Лівий Берег (Київ) – Верес (Рівне)

Базовими датами є 27-29 жовтня.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів (3:1).

Раніше головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав завдання "гірників" на кубковий турнір.