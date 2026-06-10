Тотовицький оголосив про завершення професійної кар'єри

Колишній півзахисник Шахтаря Андрій Тотовицький оголосив про завершення своєї професійної кар'єри.

Його слова наводить terrikon.

"Я офіційно завершую свою професійну футбольну кар'єру. Важке, але логічне рішення, якщо зважати на те, що останні 6 років я більше лікувався, ніж грав. Тому в цьому пості просто хочеться подякувати всім, хто був поруч протягом усієї моєї кар'єри: партнерам по команді, тренерам, працівникам клубів, вболівальникам і, звісно, моїй сім'ї. Дякую ФК Шахтар, ФК Маріуполь, ФК Зоря, ФК Кортрейк, ФК Десна, ФК Колос, ФК Кудрівка", – написав Тотовицький.

Під час футбольної кар'єри Тотовицький виступав за Шахтар, Маріуполь, Зорю, бельгійський Кортрейк, Колос, Десну. Усього на професійному рівні за різні клуби він провів 217 поєдинків, у яких відзначився 53 забитими голами та 30 результативними передачами. Особливо успішний період у хавбека був у Чернігові, де він забив 16 голів у 47 матчах.

Свого часу Андрій виступав за молодіжну збірну України. На рахунку атакувального півзахисника 7 голів в 11 матчах за "синьо-жовтих".

Останнім професійним клубом Тотовицького була Кудрівка, яка виступає в УПЛ. Взимку досвідчений півзахисник покинув команду за взаємною згодою сторін. У поточному чемпіонаті Андрій зіграв за команду з Чернігівщини 6 матчів, у яких забив 1 гол.

Нагадаємо, що Кудрівка переграла Агробізнес у серії пенальті та виборола право виступати в Українській Прем'єр-лізі.