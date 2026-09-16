Карпати з камбеком пробились до 1/8 фіналу Кубку України

Результати матчів 1/16 фіналу Кубку України за 16 вересня

У середу, 16 вересня, відбуваються матчі четвертого ігрового дня 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27. Загалом буде зіграно чотири поєдинки.

Першими сильнішого визначали два представники УПЛ. Колос і Карпати видали гольову феєрію, яка завершилась вольовою перемогою "левів".

Підопічні Франа Фернандеса двічі буди змушені відіграватись, що їм врешті-решт вдалось зробити. Переможний гол у середині другого тайму забив Роман Вантух

Кубок України-2026/27

1/16 фіналу, 16 вересня

Колос – Карпати 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 8 Салабай, 1:1 – 32 Бабогло, 2:1 – 45+2 Ндукве, 2:2 – 47 Чачуа, 2:3 – 68 Вантух

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.