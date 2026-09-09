Епіцентр пробився в 1/8 фіналу Кубку України

У середу, 9 вересня, відбуваються матчі другого ігрового дня 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27. Загалом буде зіграно сім поєдинків.

Першим переможцем став Епіцентр. Представник УПЛ на виїзді впевнено здолав Карбон із Другої ліги з рахунком 3:0.

Хеттриком у цьому протистоянні відзначився Артем Козак. Він забив по голу в середині кожного з таймів, а крапку поставив уже в компенсований час.

Кубок України-2026/27

1/16 фіналу, 9 вересня

Карбон – Епіцентр 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Козак, 0:2 – 72 Козак, 0:3 – 90+3 Козак

Зазначимо, що напередодні визначились перші два учасники 1/8 фіналу. До цієї стадії турніру пробились Кривбас і Маяк Сарни.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.