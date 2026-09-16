Не варто вже жити тим Динамо, яке було колись: Шацьких оцінив старт киян у новому сезоні

Колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких розповів, що команда Ігоря Костюка не надто впевнено стартувала у новому розіграші УПЛ-2026/27, а невихід "біло-синіх" до основного раунду Ліги конференцій взагалі назвав трагедією.

Його слова передає Український футбол.

Він зазначив, що йому хотілося б побачити більш видовищну гру у виконанні столичного клубу.

"Щодо результатів, то невихід Динамо до основного етапу Ліги конференцій – це трагедія… У чемпіонаті стартували теж якось так не дуже впевнено, особливо поразка від Буковини стала болючою, але ми бачимо, що команда оговталася, зібралася. Мені як вболівальнику хотілося б бачити більш видовищну гру у виконанні Динамо. Маю на увазі й організацію гри, і створення та реалізацію гольових нагод", – сказав Шацьких.

Ексфорвард відреагував на критику, яка ллється у бік київської команди. На думку Шацького, цей хейт є виправданим, але водночас уболівальникам не потрібно жити тим Динамо, яке було раніше.

"Претензії обґрунтовані, але… Знаєте, я б хотів сказати, що не варто вже жити тим Динамо, яке було колись. Його немає. Звісно ж, до цього потрібно прагнути і працювати щодня, бо це ім'я, цей бренд створювалися десятиліттями. Потрібно тримати планку, відповідати статусу, не опускатися з кожним сезоном усе нижче та нижче, у якому б стані не була команда. Хлопці мають витискати максимум", – наголосив колишній футболіст киян.

Попри це, він розповів, що у нинішніх гравців київського клубу є потенціал. Це команда, яка може давати результат.

Раніше Шацьких відреагував на гол Андрія Ярмоленка у ворота Епіцентра (перемога 3:0), який дозволив йому наздогнати екснападника у рейтингу найкращих бомбардирів УПЛ. В обох гравців по 124 м'ячі.

Нагадаємо, що підопічні Костюка вилетіли з кваліфікації Ліги конференцій від азербайджанського Карабаха (за вдома матчами 1:2).

Щодо справ киян у чемпіонаті України, то тут "біло-сині" після 6-ти турів посідають 4-те місце, маючи у своєму активі 10 балів. Також у київського клубу є одна гра у запасі.

Додамо, що у наступному 7-му турі української першості Динамо зіграє проти луганської Зорі – 19 вересня о 15:30.