Шахтар прагне реваншу, випробування для Полісся та скандальна зірка проти Динамо: анонс 7 туру УПЛ

Поєдинки 7 туру Української Прем'єр-ліги відбудуться напередодні міжнародної паузи, під час якої будуть зіграні матчі збірних.

Центральною подією туру стане зустріч чемпіона та срібного призера минулого чемпіонату – Шахтаря та ЛНЗ. Динамо після переконливої перемоги над Епіцентром спробує закріпити успіх у матчі із Зорею. Полісся прийматиме непередбачуваний Кривбас, а Карпати у західноукраїнському дербі зійдуться з Вересом.

"Чемпіон" у традиційному анонсі презентує головні інтриги 7-го туру.

П'ятниця, 18 вересня

13:00. Чорноморець – Оболонь

15:30. Полісся – Кривбас

Субота, 19 вересня

13:00. Харків – Буковина

15:30. Зоря – Динамо

18:00. Епіцентр – Лівий Берег

Неділя, 20 вересня

13:00. Кудрівка – Колос

15:30. Карпати – Верес

18:00. Шахтар – ЛНЗ

Чи здолає Чорноморець кризову Оболонь?

Матчі конкурентів за місце в еліті за напругою не поступаються битвам грандів. Чорноморець і Оболонь після шести турів перебувають у зоні перехідних матчів та не можуть почуватися в безпеці. "Пивовари" від старту сезону ще не вигравали й входять до четвірки команд із таким статусом.

Сім перших турів кияни проводять на виїзді через оновлення поля на "Оболонь Арені". Це може бути частковим виправданням того, що команда Олександра Антоненка набрала лише три бали. Проте проблеми набагато глибші. Наразі "пивовари" мають одну з найгірших атак (1 гол) та один із найгірших захистів (11 пропущених м'ячів).

ФК Оболонь

Чорноморець теж не може похизуватися великими здобутками, та все ж підопічні Романа Григорчука мають у своєму активі перемогу над Кривбасом (1:0) у 4 турі.

В останніх чотирьох очних матчах в УПЛ Чорноморець здобув дві перемоги над Оболонню із загальним рахунком 3:0, один поєдинок завершився внічию, а ще в одному успіх святкували кияни.

ФК Чорноморець

Кривбас спробує зупинити лідера УПЛ

Житомирське Полісся завдяки мінімальній перемозі над Лівим Берегом (1:0) втрималося на першій сходинці турнірної таблиці. З кожним туром тиск на підопічних Руслана Ротаня лише зростатиме. Чергове випробування "вовків" очікує 18 вересня.

Кривбас їде до Житомира з триматчевою безвиграшною серією. Наразі "червоно-чорні" опинилися поза топ-10 і лише один бал віддаляє їх від зони перехідних матчів.

ФК Кривбас

В очних протистояннях на рівні УПЛ перевагу має Полісся: три перемоги проти однієї у Кривбаса. Ще два поєдинки завершилися внічию. У минулому сезоні команда Ротаня здобула дві перемоги над Кривбасом, а влітку "вовки" придбали опорника "червоно-чорних" Андрусва Араухо. Цікаво, що найкращим бомбардиром очних поєдинків залишається Єгор Твердохліб (4 голи), але він уже виступає за ЛНЗ.

Буковина готова виправити неприємну статистику у матчах із Харковом

Дуже конкурентний поєдинок очікує на вболівальників у суботу, 19 вересня. Амбітний Харків на "Арені Лівий Берег" прийматиме Буковину, яка не збирається бути статистом.

Команда Сергія Шищенка створила одну з найбільших сенсацій нового сезону, коли у 4 турі розгромила Динамо (3:0). Проте в наступних двох поєдинках "жовто-чорні" задовольнилися нічийними результатами. Наразі найбільшою проблемою команди залишається реалізація моментів, яка залишає бажати кращого.

ФК Буковина

Харків'яни в останніх двох матчах УПЛ здобули дві перемоги з великим рахунком. Загалом, враховуючи кубкові матчі, приємна серія "золотисто-багряних" триває вже чотири поєдинки.

Суперники востаннє зустрічалися в межах Першої ліги у сезоні-2024/25. Тоді дві перемоги з однаковим рахунком 2:1 здобула харківська команда.

ФК Харків

Ярмоленко може стати рекордсменом УПЛ у матчі із Зорею

Андрій Ярмоленко на крок наблизився до абсолютного бомбардирського рекорду УПЛ. У минулому турі 36-річний вінгер забив свій 124-й гол у чемпіонаті, зрівнявшись із Максимом Шацьких. Новий рекорд може бути встановлений уже в найближчому матчі проти Зорі, який тоді стане історичним для Ярмоленка.

Водночас луганці зуміли підсили склад після закриття трансферного вікна. Напередодні матчу з Динамо Зоря оголосила про гучний трансфер – новачком команди став Жерсон Родрігеш, який несподівано повернувся в Україну. Вінгер може дебютувати за нову команду саме в матчі з Динамо, де провів кілька сезонів і запам'ятався не лише грою на полі, а й скандальними витівками.

Жерсон Родрігеш ФК Зоря

Команда Віктора Скрипника не виграє впродовж останніх трьох турів і опустилася на восьме місце. Натомість Динамо дуже переконливо перемогло Епіцентр (3:0). Поєдинок із Зорею стане черговим тестом на міцність для підопічних Ігоря Костюка.

Суперники вперше зустрілися на найвищому рівні ще у 1967 році. Відтоді в різних турнірах вони зіграли 92 матчі, у 57 з яких перемогу святкувало Динамо. У Зорі лише 10 перемог, а ще 25 поєдинків завершилися внічию. У попередньому сезоні луганці зуміли засмутити Динамо, зігравши внічию в номінально домашньому поєдинку. Проте у другому колі "біло-сині" без проблем обіграли Зорю – 3:1.

ФК Динамо

Перший матч в еліті для старих суперників

До попереднього туру обидві команди мали найкращий захист УПЛ. Однак після розгромної поразки Епіцентра від Полісся одноосібне лідерство за цим показником зберіг Лівий Берег. Команда Олександра Рябоконя пропустила лише три м'ячі у п'яти матчах. Водночас "лелеки" ще не здобули жодної перемоги.

ФК Лівий Берег

Головною проблемою Лівого Берега залишається атакувальна ланка. Команда дуже мало забиває, щоб розраховувати на максимальний результат.

Раніше суперники зустрічалися лише на рівні Першої та Другої ліг. Перевагу в протистоянні має київська команда – дві перемоги проти однієї в Епіцентра. Ще одна гра завершилася внічию.

ФК Епіцентр

Битва аутсайдерів

Перед стартом сезону команди перебували в різних вагових категоріях: Колос збирався боротися за місце в єврокубках, а Кудрівці пророкували роль аутсайдера. Втім, початок чемпіонату зрівняв обидві команди, які опинилися внизу турнірної таблиці.

Кудрівка у двох останніх матчах чемпіонату зазнала поразок. Востаннє підопічні Олександра Протченка перемагали у травні 2026 року – на виїзді проти ЛНЗ (1:0). Відтоді безвиграшна серія триває вже шість матчів, якщо не враховувати поєдинки плейоф проти Агробізнесу.

ФК Кудрівка

Колос у матчі проти Кудрівки спробує здобути першу перемогу в сезоні. Наразі керівництво клубу повністю довіряє тренерському штабу Руслана Костишина та не збирається приймати радикальних рішень.

У минулому сезоні команди двічі зустрічалися в чемпіонаті, і обидва матчі завершилися перемогою Колоса із загальним рахунком 4:1.

Захист Вереса проти атаки Карпат

Команда Франа Фернандеса демонструє феноменальну форму. Львів'яни здобули дві поспіль перемоги над Колосом – спочатку в чемпіонаті, а потім у Кубку України. Тепер настала черга Вереса перевірити атакувальний натиск львів'ян.

ФК Карпати

Рівненська команда через тривалу повітряну тривогу не змогла зіграти матч минулого туру проти Кудрівки. Підопічні Олега Шандрука отримали ігрову практику в поєдинку 1/16 фіналу Кубку України, де мінімально обіграли Куликів-Білку (1:0). Загалом Верес в останніх трьох матчах УПЛ не програвав: одна перемога та дві нічиї. Ба більше, у цих поєдинках рівняни пропустили лише один м'яч.

У новітній історії Карпати та Верес провели чотири поєдинки в межах УПЛ. Рівненська команда досі не забила жодного голу у ворота львів'ян – дві нічиї та дві поразки. Натомість у Карпат є найкращі бомбардири протистояння – Чачуа та Бабогло, на рахунку яких по два м'ячі.

Шахтар прагне реваншу за болючу поразку

Програму 7 туру завершить протистояння Шахтаря та ЛНЗ. На полі "Арени Львів" зійдуться чемпіон і срібний призер минулого сезону.

Шахтар паралельно виступає у трьох турнірах, однак щільний календар поки не створює для "гірників" серйозних проблем. Арда Туран має достатній вибір виконавців, щоб проводити ротацію та не перевантажувати ключових футболістів.

ЛНЗ також поступово виходить із кадрової скрути. До складу повернувся Мухаррем Яшарі, який у попередніх сезонах був одним із лідерів черкаської команди. Вдалим виявився і прихід Ндіаги Яде. Орендований новачок уже встиг відзначитися дебютним голом за фіолетових у матчі проти Оболоні (3:1).

ФК ЛНЗ

Минулого сезону ЛНЗ завдав Шахтарю однієї з найболючіших поразок у чемпіонаті – 4:1. Той результат міг мати серйозні наслідки для чемпіонських перегонів, тож у донеччан є додатковий привід помститися супернику.

ФК Шахтар

Втім, історія очних зустрічей залишається на боці Шахтаря: у шести матчах гірники здобули чотири перемоги, ще один поєдинок завершився внічию.

Де дивитися матчі 7-го туру УПЛ

Усі матчі 7-го туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також міжнародних сервісах OneFootball і GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковій платформі Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV публікуватимуть огляди матчів, найкращі моменти, інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.