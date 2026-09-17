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Матч Кубку України перенесли на інший день через повітряні тривоги

Олег Дідух — 17 вересня 2026, 16:59
Матч Кубку України перенесли на інший день через повітряні тривоги

Поєдинок 1/16 фіналу Кубку України сезону-2026/27 між Тростянцем і ФК Чернігів у четвер, 17 вересня, не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба ФК Чернігів.

Матч у Тростянці повинен був розпочатися 17 вересня об 11:00 за київським часом. Проте через постійній повітряні тривоги в Сумській області старт поєдинку кілька разів довелося відкладати.

Зрештою, було ухвалено рішення перенести гру на інший день. Коли саме відбудеться матч – наразі не відомо.

Також на 17 вересня був запланований ще один матч 1/16 фіналу Кубку України – між Вільхівцями та донецьким Шахтарем. Цей поєдинок відбувся за розкладом і завершився перемогою Шахтаря 3:0.

Напередодні в 1/8 фіналу пробилися Карпати та Верес.

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