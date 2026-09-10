Динамо мінімально обіграло вінницьку Ниву в 1/16 фіналу Кубку України

Київське Динамо стало ще одним учасником 1/8 фіналу Кубку України сезону-2026/27. У четвер, 10 вересня, підопічні Ігоря Костюка в матчі 1/16 фіналу на виїзді обіграли вінницьку Ниву.

Перемогу гостям приніс єдиний гол Аліу Тіаре на 50-й хвилині. 22-річний сенегальський центральний захисник замкнув подачу з кутового. Для Тіаре це другий гол у складі Динамо в офіційних матчах.

Таким чином, Динамо здобуло свою першу перемогу з 16 серпня. До цього були поразка від Буковини та нічия з ЛНЗ у матчах УПЛ.

Кубок України з футболу, чоловіки

1/16 фіналу, 10 вересня

Нива Вінниця – Динамо Київ – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 50 Тіаре

Нива: Пономаренко, Мельник (72 Євчев), Рябий, Мороз, Кольчин (72 Межевський), Власенко, Ісаго, Якимчук (61 Борячук), Калінін (81 Чигур), Петленко, Погорілий (61 Попов)

Динамо: Ольховий, Дикий (77 Дубінчак), Тіаре, Михавко, Малиш (69 Сич), Михайленко, Герреро (68 Ба), Люсін (68 Бражко), Піхальонок, Волошин, Мунгенге (68 Супряга)

Попередження: 47 Дикий

Напередодні в 1/8 фіналу пробилися Зоря та Полісся.