Нещерет назвав терміни повернення після травми

Голкіпер Динамо Київ Руслан Нещерет розповів про те, коли зможе повернутися до тренувань після травми.

Слова воротаря наводить Взбірна.

"Спершу я говорив, що буду готовий до матчу з Буковиною, але мене ще не вилікували. Чи правда, що лікували не ту травму? Не буду казати, щоби нікого не ображати. Дай Бог, буду тренуватися вже через тиждень", – заявив голкіпер.

Нещерет у липні отримав м'язове розтягнення та провів у поточному сезоні лише 3 матчі (всі – в Лізі Європи). Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що медичний штаб Динамо припустився помилки при лікуванні травми воротаря.

У воротах Динамо Нещерета підміняв В'ячеслав Суркіс, проте після кількох його невдалих матчів кияни вирішили повернути Георгія Бущана з Полісся.