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Нещерет назвав терміни повернення після травми

Олег Дідух — 17 вересня 2026, 15:51
Нещерет назвав терміни повернення після травми
Руслан Нещерет
ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Київ Руслан Нещерет розповів про те, коли зможе повернутися до тренувань після травми.

Слова воротаря наводить Взбірна.

"Спершу я говорив, що буду готовий до матчу з Буковиною, але мене ще не вилікували. Чи правда, що лікували не ту травму? Не буду казати, щоби нікого не ображати. Дай Бог, буду тренуватися вже через тиждень", – заявив голкіпер.

Нещерет у липні отримав м'язове розтягнення та провів у поточному сезоні лише 3 матчі (всі – в Лізі Європи). Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що медичний штаб Динамо припустився помилки при лікуванні травми воротаря.

У воротах Динамо Нещерета підміняв В'ячеслав Суркіс, проте після кількох його невдалих матчів кияни вирішили повернути Георгія Бущана з Полісся.

Динамо Київ травма Руслан Нещерет

Руслан Нещерет

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