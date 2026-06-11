Прев'ю ЧС-2026. Група L. Нова спроба Англії, п'ятий ЧС Кейруша і дві команди ветеранів

"Чемпіон" завершує серію превью до ЧС-2026 – і доходить до родоначальників.

Медаліст двох останніх турнірів. Команда, яка не ставить собі інших цілей, окрім перемоги, на жодному ЧС. Старий добрий Кейруш, який, здається, просто не вміє підводити команди до турнірів неготовими. І дивовижна команда ветеранів, у якій є пара цілком перспективних гравців...

"Чемпіон" представляє останню групу ЧС. Про все по порядку.

Збірна Англії

Хто такі?

Ви можете поділитись планами на 2027-й рік? Ось чемпіон світу-1966 Джеффрі Херст уже представив програму туру на сезон-2026/27. Він пройде у Великій Британії, включить спілкування з легендою, ексклюзивні історії від автора хеттрику у фіналі ЧС – і називатиметься "Last man standing", "Останній, хто залишився".

Херст – останній живий чемпіон світу у складі родоначальників. Він бере участь у безлічі різних акцій, вміє привертати до себе увагу і залишається медіазіркою навіть через 47 років після виходу зі спорту: чого варта лише його вказівка пожертвувати свій мозок після смерті для дослідження деменції.

Захопимося його енергією та ентузіазмом, усім нам би у 84 роки мати можливість так сяяти – але, загалом, зрозуміло, що далі відступати англійцям нікуди.

У них просто за визначенням найсильніші футбольні традиції: елементарно, внутрішній чемпіонат з'явився на 70 років раніше, ніж у тій же Німеччині. У них найсильніша футбольна ліга: футболісти та тренери вже топклубам Серії А та Бундесліги відмовляють, щоб перейти до середняків АПЛ.

Вони мають найпотужнішу систему академій: вона дозволила відтворити конкуренцію такого рівня, що до збірної не потрапляють гравці класу Трента Александра-Арнольда, Філа Фодена, Коула Палмера.

І з усім цим "три леви" виграли єдиний великий трофей 60 років тому. Досі вони не мають серйозних успіхів, які були виграні за межами рідного острова!

Збірна Англії стала футбольним символом лузерства: команди, від якої постійно багато чекають, але яка ніколи нічого не домагається. Для глузувань велику роль зіграла класична англійська чванливість, але глобально англійців шкода – вони, як ніхто інший, заслужили титул.

Хто тренер?

Під таку справу збірна і тренера топрівня покликала – до того ж, найкращі дні якого пройшли на Альбіоні. Томас Тухель захопив Британію тим, як очолив Челсі протягом сезону і привів до перемоги в Лізі чемпіонів крізь складну сітку – Атлетико, Реал, Манчестер Сіті.

Він і ПСЖ доводив до фіналу за часів, коли це вважалося величезним успіхом, і навіть з Боруссією добирався до чвертьфіналу ЛЧ – причому багато в чому вибув через теракт, який не міг не вплинути на стан команди перед самою грою з Монако.

Тухель міг напружувати сенаторів Баварії зайвою суворістю, до нього можуть бути питання щодо досягнення результату щонеділі, але для роботи в плейоф він великий майстер, і для збірної Англії отримати його – велика удача.

Хто головні зірки?

Мені здається, по грі Гаррі Кейна вчать сучасних бомбардирів. Він не просто завершувач – він майстер роботи на команду. Для нього не проблема відпрацьовувати на своїй половині поля: заплутувати оборону суперників, висуватися під партнерів.

Це те, чого не вистачає Мбаппе – думати не лише про свої бомбардирські рекорди, а й про досягнення команди. Ну і так, на додачу: 61 гол у сезоні за Баварію, чергова Золота бутса і статус одного з головних фаворитів Золотого м'яча.

Кожен дон Кіхот має мати свого Санчо Пансу – і Джуд Беллінгем допомагає Кейну в роботі на команду. В Англії та Німеччині він брав 22-й номер за приголомшливий універсалізм: може зіграти плеймейкера (тобто "десятку"), бокс-ту-бокса (тобто "вісімку") та опорника ("четвірку"). 4 + 8 + 10 = 22, і під час ігор за участю Беллінгема часом справді здається, що його команди грають у більшості.

Ну а в обороні без Магвайра з Трентом і на тлі явних проблем Стоунза є всі шанси стати лідером у вихованця Сергія Балтачі. Днями я брав у нього інтерв'ю, і пан Сергій розповів про роботу з Езрі Консою в академії Чарльтона:

Дуже приємно, що напрацювання українських тренерів впливають на сучасний футбол, у тому числі так (і не Консою єдиним: у тій же Італії кожен другий називав себе послідовником Лобановського).

Такі дії послужили англійському футболу, без перебільшення, величезну службу: Конса, безумовно, технічний як хавбек, але дуже класно грає в обороні.

Основним він став саме за Тухеля – хоча, зрозуміло, прогрес усієї Астон Вілли під керівництвом Унаї Емері зіграв свою роль – їде до збірної після виграшу Ліги Європи і, гадаю, може себе зарекомендувати як зірка міжнародного рівня.

Як вийшли на ЧС-2026?

Катком пройшлися Сербією, Латвією, Андоррою та Албанією. Вісім ігор із цими суперниками принесли вісім перемог із загальним рахунком 22:0!

Як грають?

22:0, зверніть увагу. Є відчуття, що "0" для Тухеля важливіше, ніж "22". Це тренер-прагматик, який навіть за 3:0 не дає своїй команді розслабитися. У товариських матчах він експериментує – але коли це приносить, наприклад, домашні програші Сенегалу та Японії – ще уважніше ставиться до тилів.

В атаці достатньо майстрів, які дають результат на чистому класі – а ось на своїй половині поля потрібно мінімізувати шанси суперників.

До речі, саме нинішньому складу англійців такий тренер може послужити особливо добру службу. У "трьох левів" далеко не великий воротар (так, Пікфорд найкращі матчі грає за збірну, проте), а той же Стоунз їде на чемпіонат світу після сезону в глухому запасі Ман Сіті – але Тухель може забезпечити максимально комфортні умови в першу чергу для захисників.

Орієнтовний склад

Пікфорд – Джеймс, Конса, Гехі, О ' Райлі – Райс, Беллінгем, Роджерс – Сака, Кейн, Рашфорд

Прогноз "Чемпіона"

Думаю, топкоманді під керівництвом топтренера під силу пройти сіткою дуже далеко. Але хто такі Тухель та Кейн, щоб знімати прокляття безтрофейності?

Тож живіть якнайдовше, сер Джеффрі Херст – гадаю, ви залишитеся єдиним живим англійським чемпіоном і після липня 2026-го. Думаю, Англія програє фінал ЧС.

Збірна Хорватії

Хто такі?

Тільки дуже високий клас збірної Франції не дає "шашковим" вважатися найуспішнішою командою останніх чемпіонатів світу. 2018-го вони взяли срібні медалі, чотирма роками пізніше – бронзові, і лише "ле бле" з набором "золото плюс срібло" їх перевершує.

Власне, ці дві збірні на п'єдестал пустили лише бельгійців та аргентинців по одному разу. Знаменита висока конкуренція у соккері, так.

І, звичайно, великі хорвати не взялися нізвідки. Вони були сильними завжди: настільки, що на першому ж ЧС після розвалу Югославії дісталися медалей, встановивши рекорд прогресу в рейтингу ФІФА за рік. Модрич, Ракітіч, Манджукич продовжили справу Шукера, Просінечки і Бобана – та й вони не були першим великим поколінням країни.

Хорватія – один із найбільш футбольних регіонів світу. Пишу "регіонів", бо й до здобуття незалежності тут росли нові та нові зірки. Просто вони довго віддавали найкраще у спільний котел: наприклад, найкращий бомбардир в історії збірної Югославії Степан Бобек народився та сформувався як гравець у Загребі.

Його навіть складно сприймати як хорвата: адже він із 425 голами досі залишається найкращим бомбардиром в історії Партизана! Проте: він уродженець хорватської землі. Балкани – місце великих ігровиків, людей, які чудово грають у різні ігри з м'ячем, і найкращі з хорватів завжди котирувалися як суперзірки по всій Європі.

Той-таки Бобек – герой сорокових та п'ятдесятих, приводив збірну до двох фіналів Олімпійських ігор. Два хорватські тренери, Златко Чайковські та Бранко Зебец, зробили Баварію великою: перетворили команду нижчих ліг (!) на чемпіона Німеччини. Власне, про що ми говоримо: не когось, а нашу лігу зробили дуже і дуже сильною Вукоєвич, Срна, Бартулович, Віда, Леко, Калініч...

Хорватія – це місце футбольної сили. З величезною знижкою на реалії її можна назвати європейською версією Уругваю. У країни "селесте" 3 мільйони жителів, у батьківщини "шашкових" 4 – але й ті й інші не просто перевершують великі та наднаселені країни, а в принципі бачать собі мало рівних.

У нинішньому складі багато людей, які громили Аргентину та вибивали у плейоф Бразилію. З іншого боку, вистачає гравців, які мріють повторити подвиги тих, на кому виросли.

Хто головні зірки?

Його перехід до Реала зробив команду головним домінатором в історії Ліги чемпіонів – а в 40 років він може бути одним із найкращих півзахисників Серії А.

Якщо за грою Кейна треба вчити форвардів, то за його грою – півзахисників. Головний футбольний інтелектуал сучасності, Лука Модрич навіть на п'ятому десятку, навіть після розриву "хрестів" в анамнезі та – можливо, головна перепона – після шести перемог у ЛЧ та двох медалей ЧС знаходить у собі ресурси, щоб боротися за нову перемогу.

Але, зрозуміло, у такого короля має бути сильним почет. Йошко Гвардіол – один із найкращих захисників сучасності, чудово поєднує початок атак із грою у відборі. Ковачич і близько не має в Ман Сіті того ж статусу, але він дуже класно грає саме за збірну: справжній "охоронець" Модрича. Лука Вушкович виділявся навіть у Гамбурзі: вже до 19 років він сформувався як чудовий захисник, включений до символічної збірної Бундесліги.

Ця команда має перманентні проблеми з форвардом, і нового Манджукича, безумовно, немає, але до нового чемпіонату "шашкові" підходять у всеозброєнні й у цій зоні.

Насамперед у чудовій формі старий добрий Крамарич: форвард, який провів уже 11-й сезон за Гоффенгайм, забив свої 15 м'ячів. Але останніми роками бомбардир знайшовся і в Іспанії. Анте Будімір грає за найскромнішу Осасуну, і за останні три роки забив за неї 61 м'яч.

Вже практично легенда клубу, який без голів хорвата давно вилетів би з Прімери, ніколи не котирувалася як зірка всередині своєї країни. Анте грав у Загребі, але не за Динамо чи Гайдук, а за Локомотиву.

Потім були Німеччина – але Друга Бундесліга, а не перша; Італія – але Серія Б, а не А. Свій перший гол за збірну в офіційному матчі Будімір забив лише у 32 роки, зараз йому 34 – він взагалі ровесник Крамарича. Думаю, Будімір покаже себе на американських полях: такі хлопці вміють чіплятися за шанс.

Як вийшли на ЧС-2026?

"Шашечні" на подив люблять мучитися у відборах (пам'ятаєте, як у групі з Україною та Ісландією ледве друге місце зачепили? Нічия на "Олімпійському" в останньому турі їх не влаштовувала), але цього разу пройшли її надупевнено.

Десять ігор у групі – дев'ять перемог та "стратегічна" нічия, яка команду повністю влаштовувала. Чехів, головного конкурента, у домашній грі "шашкові" розбили 5:1, фарерців, чорногорців та гібралтарців навіть за суперників дивно рахувати. Будіміра адаптували до команди (два м'ячі), Вушковича заграли – це важливіше за результати, як такі.

Хто тренер?

Саме матч на "Олімпійському" став дебютом у статусі головного тренера хорватів для Златка Даліча. Зараз здається, що це було в іншому житті – так багато всього змінилося у нас. А у хорватів Даліч все так само працює, Модрич все так само роздає передачі, а Крамарич все так само, як на "Олімпійському", забиває. Гарний приклад того, як зберігати ресурс та не руйнувати те, що працює.

Чесно кажучи, навіть усі останні успіхи не дають підстав бути впевненим у тренерських талантах Даліча. Модрич може покращити напрацювання навіть Зідана та Алегрі, що вже говорити про ідеї людини, яка до запрошення до збірної сім років працювала на Близькому Сході.

Але Даліч точно не заважає, і це вже великий контраст із Ніко Ковачем, який своєю строгістю виводив гравців. При цьому головний персонаж "шашкових" точно знаходиться не біля брівки.

Як грають?

Головна асоціація з хорватами у фінальних стадіях: багато бігової роботи. Для Модрича, з урахуванням усіх обставин, буде зроблено виняток, але загалом "шашкові" люблять зносити суперників лавиною атак.

Вони блискуче готові (і це, до речі, великий реверанс тренерському штабу): на ЧС-2018 дійшли до фіналу через три овертайми. І, звичайно, багато майстерності: колись витягує матчі Модрич, колись бомбардир, а колись і воротар.

Лівакович – Станішич, Вушкович, Чалета-Цар, Гвардіол – Ковачич, Модріч, Крамарич – Пашаліч, Будимир, Перишич

Прогноз "Чемпіона"

І все-таки. Якщо судити за гамбурзьким рахунком (не про Вушковича зараз йдеться), то третє місце з розгромом у півфіналі – крок назад порівняно з другим. Вже 2022-го хорвати виглядали слабше, ніж 2018-го.

З того часу Перішич, Крамарич стали ще на чотири роки старшими, а Модрич перейшов вже зовсім у категорію суперветеранів. Вушкович ще зовсім юний і не факт, що гратиме, Гвардіола Даліч часто ставить на фланг...

У 1/8 "шашкові", звичайно, вийдуть, але навряд чи далі.

Збірна Гани

Хто такі?

Один із завсідників Африки на чемпіонаті світу. З останніх шести мундіалів "блек старз" пропустили лише один – той, що найкраще було б пропустити всім пристойним людям. До речі: на тлі засилля представників російської ліги в африканських та латиноамериканських збірних приємно, що принаймні ганці обійдуться без Александра Джику. Нехай через його травму, проте тим не менш.

І Гана не просто їздить на ЧС. У 2014-му тільки, на мій погляд, неймовірна розв'язка в історії чемпіонатів світу позбавила їх півфіналу. Суарес вибив м'яч із порожніх воріт, Гьян не реалізував пенальті – і історичною вершиною для Африки залишився чвертьфінал.

Але вже той факт, що стеля Гани довго збігалася зі стелею Африки, вже показовий. Вдвічі гідніше цей факт виглядає у світлі того, що ця збірна лише 2006-го дебютувала на ЧС. Одночасно з Того та Анголою, про яких як про футбольні країни вже ніхто й не згадує – а у випадку з "блек старз" вже доречно запитувати, чи не найкраща збірна Африки вони.

Камерун і Нігерія, що колись були явно кращими представниками континенту, на цей ЧС навіть не пробилися, ніяке розширення квоти не допомогло. Єгипет давно не демонструє на мундіалях нічого, та й пропустив багато турнірів.

Марокко вистрілив лише на останній першості, в Алжиру лише три мундіалі за останні 40 років. Сенегал? Гідний суперник, хоч і почав наздоганяти лише останніми роками – подивимося, хто забереться на американських полях далі.

Хто тренер?

Карлуш Кейруш став сприйматися як невід'ємний учасник чемпіонатів світу – навіть більший, ніж Ерве Ренар. Той таки творив магію, в першу чергу, на Кубках Африки, а Кейруш став саме що Сеньйором Мундіаль.

2010-го він громив 7:0 КНДР на чолі рідної Португалії, на три наступні ЧС привозив збірну Ірану. Якби в далекому 2002-му Кейруш не посварився з федерацією футболу ПАР та не залишив її вже після успішного проходження кваліфікації – то найближчими днями повторив би рекорд чемпіонатів світу за кількістю участі серед головних тренерів. Знаєте, кому він належить? Карлосу Альберто Паррейрі, чемпіону світу-1994!

Тепер Кейруш, навпаки, приходить в останню мить – і одного пояснення бекграунду достатньо, щоб зрозуміти, навіщо. Досвід, досвід і ще раз досвід – на найближчому чемпіонаті світу у нього навіть конкурентів немає за масштабами залучення до справ збірних. Головний ветеран турніру – Дік Адвокат, але в нього (як і в Анчелотті, як і в Агіррі) левова частка кар'єри пройшла у клубах.

Потрібно якось надати балансу команді, у якої зі справжніх легенд залишився один Джордан Айю. Його брат Андре щось зовсім скотився: не міг виділитися навіть у найскромнішому Гаврі та взимку перейшов у Бреду, у складі якої вилетів до другого дивізіону (!) Нідерландів. Але це не означає, що сильних гравців у складі немає.

Хто головні зірки?

У 2022-му технічним радником збірної Гани був призначений Кріс Хьютон – британський менеджер, який працював із Брайтоном, Норвічем та низкою команд Чемпіоншипу. Здавалося б, нічим не примітна подія – але таким чином "блек старз" змогли запустити практично унікальну для світового футболу кампанію.

Вже за кілька місяців за ганців дебютувала повноцінна зірка Прімери. Іньякі Вільямс – один із найкращих вінгерів ліги, багаторічний лідер Атлетика, неймовірно талановитий та результативний футболіст. Чому ж він дебютував лише у 28 років? А довго чекав на виклики до збірної Іспанії.

Тарік Лемпті під'їхав саме з Брайтона, у статусі одного з найкращих райт-беків ліги. Свого часу саме він на пару з Кукурельєю забезпечував "чайкам" чи не найнебезпечніші фланги ліги – але з-під Джеймса і Трента вибратися було дуже складно, і Тарік теж вибрав Гану. Так само як і Мохаммед Салісу – центральний захисник Саутгемптона, який мав мало шансів у конкуренції зі Стоунзом, Магвайром, Консою.

Скажете таких гравців знайти нескладно? По-перше, таких складно умовити – і показово, що всі троє названих гравців дебютували після цілих сезонів на топрівні, але при цьому через лічені тижні після реформ у керівництві.

А по-друге, і без селекційних подвигів не обійшлося. Захисник Патрік Пфайффер, уродженець Гамбурга, приїхав до збірної з Дармштадта, берлінець форвард Рансфорд-Йебоа Кенігсдерффер – з другобундеслігового Гамбурга.

Величезна кількість африканців народжується в Європі, і футболу це стосується чи не насамперед. Пфайфер і Кенігсдерффер народилися в Німеччині, Вільямс – в Іспанії, Лемпті в Англії – і всі вони (та й Салісу, який народився у Гані та грав за безліч "молодших" англійських збірних) роздумували над збірними. "Блек старз" змогли відстояти свої права – і стали сильнішими.

В Англії народився і Антуан Семеньо – форвард, який зміг надати імпульсу Манчестер Сіті в чемпіонських перегонах, прийти й моментально посилити команду. 17 голів за сезон АПЛ – рекорд для ганців, яких у цій лізі грало дуже багато, до Америки Семеньо приїжджає у статусі одного з найхайповіших форвардів сезону.

Грав в Англії й Томас Парті – на піку один із найкращих опорників світу. Рік тому Арсенал таки відмовився від нього заради створення зв'язку Деклана Райса з Мартіном Субіменді – і, мабуть, виграв від цього, але й Парті у Вільярреалі цілком досяг успіху.

Днями Томасу виповнюється 33 роки, але його співпраця з Кейрушем виглядає досить перспективно. Абдул Фатаву і Джордан Айю заслуговують на згадку, але їх Лестер провів такий сезон, що на них складно сподіватися.

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Шлях на ЧС-2026

Це, щоправда, не скасовує факту, що зовсім недавно ганці досягли такого дна, яке здавалося немислимим навіть нейтральним спостерігачам, не те, що їм самим.

Кейруш тому і прийшов в останній момент, що "блек старз" ... не змогли відібратися на останній Кубок Африки. Якщо цей факт вам здається не таким і шокуючим, нагадаю, що тепер у КАН беруть участь 24 команди – тобто практично всі, де хоч на якомусь рівні розвивається футбол.

Власне, з попередніх сімнадцяти Кубків Африки Гана взяла участь у 16 – та й турнір 2004-го, єдиний інший "пропущений", був все-таки менш численним, на нього відібратися було важче.

Зараз, здається, на КАН для будь-якої пристойної збірної простіше відібратися, ніж не відібратися – проте ганці під керівництвом місцевого тренера Отто Аддо посіли останнє місце у групі кваліфікації з Анголою, Суданом та Нігером.

Айю та Ко навіть забили у шести матчах із такими суперниками лише три голи. На ЧС, заради справедливості, той же Отто вивів команду впевнено – але, враховуючи, що друге місце у групі посів Мадагаскар, це досягнення виглядало надто скромно, щоби ганець зберіг пост.

У "блек старз" у принципі творилася чехарда на тренерському містку. Х'ютон і сам не ангел: він лише через рік після призначення "радником" посів місце того ж Аддо, але не зміг вийти з групи на Кубку Африки-2023 і був звільнений. Аддо повернувся, але, як ви знаєте, для ще більшого провалу.

Як грають?

Повторю сказане у представленні Саудівської Аравії: якщо робити висновки щодо товарняків просто наївно, то за такою малою кількістю це буде неадекватно.

У Кейруша, як і у Доніса, досвід поки що обчислюється двома товариськими матчами. Мексиці програли 0:2, з Уельсом зіграли 1:1 – але це не має ніякого значення. Наша збірна перед єдиним своїм ЧС провела всі свої товарняки просто погано, зараз про це ніхто й не згадує.

Питання в тому, чи Кейруш зможе показати фірмовий клас. Його команди на ЧС брали своєю організацією та надійною обороною. Аргентина на ЧС-2014 катала з його іранцями нулі до самого кінця, коли вирішальний все-таки забив Мессі, Марокко з Уельсом їм програвали, Португалія грала внічию.

Але чи не надто контрастують ідеї Кейруша з новою збірною, козирі якої більше пов'язані з атакою? І той факт, що Кейруш одразу відмовився від частини минулих напрацювань – не взяв на турнір Пфайффера з Кенігсдерффером – вже насторожує.

Орієнтовний склад

Асаре – Сеная, Аджетей, Оппонг, Менса – Овусу, Парті, Сібо – Вільямс, Айю, Семеньо

Прогноз "Чемпіона"

З "трансферів" Гани не буде не тільки Пфайффера з Кенігсдерффером. Салісу за останні роки доріс до Монако, але через розрив хрестоподібних зв'язок пропустить ЧС. Кудус, плеймейкер Гани, поза грою із січня; про Лемпті в принципі складно говорити як про професійного футболіста: через низку травм він майже не грав останніми роками і зараз сидить без клубу.

Оппонг і Аджетей, два важливі центрбеки команди, провели дуже поганий сезон у клубах: Ніцці і Вольфсбурзі відповідно. Додайте до цього стагнацію Андре Айю, катастрофу Лестера, за який грають Фатаву та Джордан Айю, просто серйозний вік (34 роки) Джордана та описані вище адміністративні проблеми – і ви зрозумієте причини недовіри. Ставлю на третє місце, але одне з "нещасливих", без виходу в плейоф.

Збірна Панами

Хто такі?

У жовтні 2017 року у маленькій країні було оголошено загальнонаціональний вихідний. Так Панама відреагувала на підкорення неймовірної за її мірками висоти: виходу на чемпіонат світу.

Країна, яка для величезної частини світу асоціюється виключно з каналом, здобула право зіграти проти Кейна та Лукаку – і, нехай навіть програла всі матчі, стала однією з головних асоціацій із турніром.

Зв'язків із ЧС-2018 у панамців, як і раніше, багато. Проблема в тому, що їх, можливо, забагато.

"Канальники" – головна команда ветеранів на найближчому ЧС. Тринадцять гравців, рівно половина їхньої заявки, знаходяться у віковій категорії "30+". Безумовно, тридцять років для сучасного футболу взагалі не вік, але я, по-перше, не пригадаю такого ігнорування молодої крові. Наймолодшим гравцям збірної Панами по 24 роки, всього трьом менше 26.

А по-друге, навіть у дуже серйозному віці у панамців дуже багато гравців. Капітану та основному центрхаву команди Годою 36 років, одному з вінгерів Кінтеро – 38, лівому захиснику Девісу – 35, основному форварду Вотерману – теж 35. І чим їх Герреро перестав влаштовувати? Могли б взяти хоча б для вікової рівноваги.

Шлях на ЧС-2026

2018-го, прямо скажемо, було важче. "Канальники", перш за все, один із головних бенефіціарів розширення квот, а коли Канаді, США та Мексиці дістаються путівки як господарям, сильних суперників просто не залишається.

Панамці впевнено пройшли відбір, але в цьому навіть нема великого подвигу. Спочатку вони без жодної осічки здолали кваліфікаційну групу з Гайаною, Белізом, Монтсерратом та Нікарагуа, потім без поразок посіли перше місце у четвірці із Суринамом, Гватемалою та Сальвадором.

Хто головні зірки?

У складі збірної Панами немає жодного представника топчемпіонатів. Втім, один персонаж має шанси незабаром як туди вирушити, так і зіграти у Лізі чемпіонів.

Раніше я писав про історію австрійського ЛАСКу, який цього сезону виграв перші трофеї з 1965-го року – і одразу золотий дубль. Отож, Андрес Андраде відіграв величезну роль у підкоренні цих вершин.

Центральний захисник провів видатний сезон, у збірній один із наймолодших гравців (27 років) – і, в принципі, може потрапити на олівець селекціонерів у тій же Німеччині.

Інші найсильніші гравці "канальників" виходять із Андраде в одній лінії. Хосе Кордоба – ще один центральний захисник, виступає за Норвич і, попри командні (скромне дев'яте місце в Чемпіоншипі, зміна тренера в ході сезону) та особисті (частина сезону пропустив через травму) проблеми, він один із явних лідерів збірної. Правий захисник Амір Мурільйо розпочинав у топлізі ще цей сезон: довго грав за Марсель, але в січні перейшов до Бешикташа.

Як грають?

Напевно, у світлі цього не слід дивуватися, що "канальники" роблять ставку на оборонний футбол. У відборі вони навіть проти дуже скромних колективів найчастіше виставляли п'ятьох захисників. Малу кількість пропущених у відборі – лише п'ять у десяти матчах – можна пояснити рівнем суперників, але Панама зіграла 0:0 із найнебезпечнішим із них, Сурінамом.

У товариських матчах "канальники" продовжують грати з п'ятьма захисниками – і це може бути навіть показовішим, оскільки суперники по них набагато ближче до того рівня, якому доведеться протистояти на ЧС.

Кордобі та Андраде компанію в трійці складає людина з політичним ім'ям: Фідель Ескобар, 31-річний захисник костариканської Сапрісси. Праворуч Мурільйо, а зліва Діаса підпирає Сесар Блекмен – крайній захисник словацького Словану.

Така оборона має мати класного головнокомандувача, і ним покликаний бути гравець із Саудівської Аравії. Орландо Москера грає за середняка місцевої ліги Аль-Фейху, командує, серед іншого, самим Крісом Смоллінгом. І якщо від збірної Бразилії (круті товарняки вибила місцева федерація!) "канальники" здобули 2:6, то з Боснією зіграли 1:1.

Хто тренер?

Томас Крістіансен – великий космополіт. Він вихованець Барселони, але при цьому данець; багато грав в Іспанії, але найкращі сезони як гравець провів у німецьких Бохумі та Ганновері. Також він як гравець заїжджав до Греції, а як тренер працював в ОАЕ, на Кіпрі, в Англії (сам Лідс! Щоправда, у Чемпіоншипі) та Бельгії (Юніон Сен-Жиллуаз).

Дивно, як така людина змогла затриматися так надовго в далекому місці: "канальників" Крістіансен тренує з 2020-го. З іншого боку, напевно, тільки такий тренер і міг би відгукнутися на оффер у далеко не безпроблемній для життя країні.

У Панамі він цілком успішний: справа не тільки у проходженні відбору на ЧС, але і в історичній, принциповій для країни перемозі над американцями на Копа Америка-2024, що проводиться в США (!), у виході в плейоф турніру.

Орієнтовний склад

Москера – Мурільйо, Ескобар, Андраде, Кордоба, Блекмен – Родрігез, Годой, Харві, Діас – Вотерман

Прогноз "Чемпіона"

Є відчуття, що до ЧС-2026 команда дістається вже під кінець сил, а суперники дуже сильні. Припустимо останнє місце у групі.