Збірна Хорватії оголосила про призначення нового головного тренера

57-річний Славен Біліч очолив збірну Хорватії з футболу.

Про це повідомила HNS.

Він замінив на цій посаді Златко Далича, який залишив команду після вильоту з чемпіонату світу-2026. На Мундіалі "картаті" вийшли із групи, але поступилися в 1/16 фіналу Португалії з рахунком 1:2.

"Я маю повну довіру до наших гравців, і це моя відповідальність – принести енергію, амбіції та рішучість, щоб забезпечити, аби Хорватія залишалася серед футбольної еліти. Я щиро радий розпочати цей виклик і відчуваю себе повністю готовим до нього – як більш зрілий і досвідчений тренер, ніж у 2006 році, але з тією ж мотивацією та бажанням бачити Хорватію потужною, сміливою та успішною", – сказав Біліч.

Зазначимо, що хорватський спеціаліст уже очолював національну команду із 2006 по 2012 роки. Під його керівництвом "картаті" доходили до чвертьфіналу Євро-2008.

Загалом на чолі збірної він провів 65 матчів. У них хорвати здобули 42 перемоги при 14 нічиїх і 9 поразках.