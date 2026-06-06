"Залужний – великий футбольний вболівальник". Інтерв`ю з Сергієм Балтачею

Легенда про минуле, сьогодення та майбутнє.

Ми регулярно беремо інтерв'ю у героїв минулого та сьогодення, але дуже рідко нам вдається поспілкуватися з людьми, які залишаються актуальними протягом півстоліття. Сергій Балтача був одним із лідерів найсильнішого складу Динамо, потім допомагав в Англії розкривати гравців, які стануть зірками світового футболу – а зараз допомагає адаптуватися та зберегти зв'язок із батьківщиною українським дітям-біженцям у Лондоні.

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А на початку червня він сам знайшов час, щоб поговорити з нами.

– Коли і завдяки кому ви захопилися футболом?

– Я з Маріуполя, раніше Жданов. Біля мого будинку було футбольне поле, і я там проводив влітку 3 місяці: у дворі, і там. У мене брат на 5 років старший – з ним і його друзями грав. Тому багато чому навчився, коли проти них грав, що треба не обводити, а пас давати, і за рахунок пасу ти можеш обіграти.

Коротше кажучи, безліч нюансів, які в той час дали мені змогу чогось навчитися. Я грав на полі – і уявляв, що хтось мене побачить, і я стану професійним гравцем. Я грав і в баскетбол, і у волейбол, і в хокей, і всюди мені подобалося, і в легкій атлетиці – коротше кажучи, був розвинений у всіх видах спорту. Але футбол мене приваблював більше, і я організував команди. Ми грали в дитячому віці між собою, проводили тренування на цьому полі.

І так проводив час до 11 років, напевно. Грав зі своїми друзями, і мені пощастило, що Валерій Борисович Сидоров – це дуже важлива людина в моєму житті, бо без нього я б нічого не зробив – він мене помітив. Це був клуб "Карамелька". Ми виграли все: і районні змагання, і міські, і обласні. І минулого року, перед тим, як мене запросили до Харківського інтернату, ми потрапили на фінал чемпіонату України в Ніжині. І ми там "Карамелькою" грали. Ми, по-моєму, другими фінішували.

Хочу також розповісти про свого тренера в інтернаті. Це Кольцов Микола Михайлович, це був дуже талановитий тренер. Коли ми виграли чемпіонат світу в 77-му році, було п'ять гравців з Харківського інтернату. Це Володя Лінке, я, Віктор Каплун, Юра Сівуха та Володя Бессонов. П'ятеро, п'ятеро у збірній Союзу грали!

Тому я вважаю, що таке десятиліття, коли збірна грала на чемпіонатах світу в 82-му, 86-му – це завдяки Кольцову, завдяки тому, що він виховав нас усіх. Основним складом ми виграли юнацький чемпіонат світу в 77-му – і якраз почався у радянського футбола якийсь успіх.

І потім він, здається, дуже допоміг і вплинув на мою долю. Тому що, коли я закінчив школу, і мене мали забрати в армію, мене побачив Олег Ошенков. Він був тоді тренером харківського Металіста. Вони грали в Першій лізі, і ми грали товариський матч з ними, і я вже грав, я грав півзахисником, і ми, по-моєму, обіграли дорослу команду. І він мене побачив. Це десь у лютому ми грали, взимку, ще до закінчення школи це було.

І він, як тільки мене побачив – а я ще і гол забив, і ми чудово зіграли – підійшов до мене, каже, давай поговоримо, Сергій. Каже, мені дуже подобається, як ти граєш – і я в Металіст перейшов. Я пам'ятаю, дебют був у лютому: вдома ми грали з кимось, програвали 0:1, я і Володя Лінке вийшли на заміну – я, пам'ятаю, йому пас віддав, він забив – і ми виграли 2-1.

І так потихеньку, я ще школу закінчував – і вже почав грати, дуже рано. Мені вже 18 років, я був фізично готовий, багато працював над цим, це вже інше питання. Я здобув освіту свого часу, я вже потім це зрозумів вираз про 10 тисяч годин – що ти набиваєш руку, стаєш майстром, коли присвятив справі 10 тисяч годин. Тоді я вже почав все автоматично робити. Тому всім дитячим тренерам треба не фізичне виховання ставити, а тільки грати.

– А як ви перейшли з Металіста до Динамо?

– Мене не випускали, закрили в кімнаті, туди приносили тільки їжу. Протримали три дні. І я вже сказав тренеру, який приносив мені їжу.

Я йому кажу: "Ти ж не будеш мене все життя тримати. Я колись піду". Він відповідає: "Ну хоч і підеш. Там же така команда: Решко, Фоменко, Блохін. Куди тобі?" Я: "Не хвилюйся за мене". Він: "Ти потім приїдеш через тиждень, ми тебе не візьмемо".

Я йому сказав: "Я хочу їхати. Якщо ви мене зупините, я тебе знайду потім. Ви ж мене не вб'єте. Я зараз хочу їхати. Але я тобі скажу таку річ: якщо через тебе зірветься мій перехід у київське Динамо, я тебе знайду. Місяць, два, три, п'ять – но якщо я знайду тебе, ти знаєш, що буде з тобою. А я тобі даю 10 хвилин. Залишай ключі".

Він залишив мені ключ. Сам пішов. Я зібрався і поїхав на вокзал.

– Коли ви вперше поговорили з Лобановським?

– Після того, як ми виграли юнацький ЧС. Він сказав: "Вітаю з перемогою на чемпіонаті світу. Тепер у твоєму житті настає наступний етап, ти починаєш з нами, ти молодець. Ви найкращі, тому будьте собою. Не бійся нікого, просто будь собою. Ждемо тебе, коли ви закінчите ці збори. А ти будеш уже з тими, хто теж кращі, але вже дорослі". Ось так ми з ним вперше поговорили. Мені було приємно чути це все. Він був дуже хорошим психологом, це вже точно.

З Метром

Перед матчем зі Спартаком мене покликав до себе в кабінет і відразу сказав: "Ти сьогодні граєш". Я, звичайно, в шоці. Він каже: "Ти пам'ятаєш, кілька місяців тому, ми з тобою зустрічалися?". Я: "Так, звичайно, я пам'ятаю, Васильовичу". Він каже: "Нічого не змінюється. Ти сильний, ти найкращий. Зараз ти гратимеш з найкращими. Тому роби те, що ти робиш зазвичай. Будь собою. Дай Боже, щоб усе було нормально. А там розберемося далі. Головне, не бійся.".

– Як зіграли?

– Ми виграли 3-0.

– Який матч у складі Динамо ви назвете найпам'ятнішим?

Напевно, Кубок-1982 з Торпедо, коли ми виграли в Москві. Ми перемогли 1:0, і я забив гол. Я забив гол на "Лужниках", і ми виграли трофей. Ще фінал кубка, з Динамо Мінськ, коли ми в серії пенальті їх обіграли. Програвали 2:3, на останніх секундах зрівняли рахунок 3:3 і по пенальті виграли.

– Кого б ви назвали найскладнішим суперником?

– Думаю, найважчим для мене був гравець – це Марадона, проти якого я зіграв три матчі. Це була надзвичайно технічна, швидка, сильна людина, недарма найкращий гравець світу. І ще відзначу Давида Кіпіані, проти якого я грав – він теж був дуже хорошим гравцем.

Перш за все, грати один на один – це увага, концентрація і не порушувати правила. Якщо ти порушиш правила – одразу жовта картка. Мені дуже рідко траплялися жовті картки. А червоних взагалі ніколи не було. Це потрібно розуміти гру, потрібно багато грати на випередження, читати гру, потрібно бути готовим. Тому це дуже важкий обов'язок – персональний. Мені це Бог дав, що я все життя... Васильович хотів, щоб я грав один на один, тоді я грав, а якщо й не так, я грав ззаду.

Коли я тільки прийшов у київське Динамо, тоді був мій дебют, я грав ліберо, Решко грав переднім. Але коли Фоменко грав ліберо, він отримав травму тоді, і він не зміг зі Спартаком грати. А після тієї гри зі Спартаком я приїхав, Фоменко одужав - й я сидів на лаві пару ігор, тому що Фоменко повернувся після травми. Я ще пару ігор посидів на лаві, але Лобановський знав, що це потенційно правильно, щоб я грав.

Я почав грати на позиції ліберо у 1978 році. Лобановський знав, що я міг грати на двох позиціях – і я грав залежно від того, кого не було.

– Чому ви перейшли саме в Іпсвіч? Чи були якісь інші пропозиції виїхати за кордон, крім нього?

– У 1988 році у мене стався конфлікт з Лобановським. Коли ми грали з Гурією в Києві, вони грали в Прем'єр-лізі, проти мене грав Вітя Хлус (відомий український нападник, який грав за Буковину, Динамо та Чорноморець – прим) грав.

І вийшло так, що після Гурії ми зайшли в роздягальню, сіли – а там у Віті Хлуса був момент, коли він головою пробив. Пробив головою, але не забив. І ми зайшли в роздягальню, сіли, і Лобановський вперше в житті мені каже: "Чому ти не тримав Хлуса, який нам ледь не забив гол". А я його взагалі не тримав. І він мав це знати. Я ліберо грав. Він таке питання поставив, він ніколи так не ставив. Він так нікому не говорив. А я йому кажу: "Васильович, вам крайній потрібен?"

Лобановський зазвичай перед тим, як когось звинувачувати, завжди переглядав гру. Він мав перевірити, чи правильно комусь щось сказати. Принаймні, при мені такого ніколи не було – щоб він когось лаяв безпричинно.

Він: "Все, роздягайся. Ми змінюємо тебе". Ось у мене це, коли я з ним у роздягальні, у мене це була проблема, а потім він подивився відео, що це не моя вина. Але у нас було непорозуміння. Я тоді зрозумів одне: що мені треба йти.

Я вже перестав грати. У 1988-му я вже сидів на лавці. І в якийсь момент до мене Міша Ошемков, він був секретарем прес-клубу, каже: "Сергій, до нас звернувся спорткомітет, ти ж знаєш, що можна виїжджати з СРСР. Спорткомітет надав десять імен. Клуби їх шукають, гравців у вас хочуть. Спорткомітет надав десять гравців. Тоді уряд сказав, що якщо ти відіграв 10 років у нашій країні, то такі люди можуть виїхати грати за кордон першими". Ну, ось і я потрапив до цього списку.

На нас вийшло багато клубів, були іспанці, було багато клубів. Але мені подобався англійський футбол – у закритому стадіоні, де немає доріжок. Мені це було цікаво. Я сам дуже агресивний, але я завжди можу тримати агресивність у нормальних межах, а не переходити до бійок.

Коли ми почали обговорювати контракт, вони сказали, що я не можу отримувати більше, ніж отримує посол СРСР у Великій Британії: 500 фунтів на місяць. Я відразу Міші Ошемкову сказав: скажи їм усім, що я нікуди не поїду. У наступну перерву вони кажуть: ми тобі дамо інший контракт. Той, що ти хочеш, усі гроші, які ти хочеш – але це буде між нами, вони не знатимуть.

У Чарльтоні Балтачу зустріли з розпростертими обіймами

Ті гроші, які мені дали – у мене було тисячу на тиждень – там навіть англійські гравці не отримували. Це дуже великі гроші. І багато хто каже, що, можливо, це рівень лише збірників. Тому ми це зробили за закритими дверима.

– Розкажіть про гру в Англії?

– Я в перші дні розумів, що це зовсім інший рівень. Наприклад, мій дебют проти Сток Сіті. Я англійською не говорив. Заходимо в роздягальню, перекладач сідає біля мене. Заходить тренер Джо Данкан і кидає чашку, тренується, кричить, репетує. Дуже агресивно. Тиша в роздягальні. У нас чай не кидають і у нас не лаються. Ми вийшли на поле, ми перемогли 5-1, я забив гол.

Через два тижні мені дзвонить Боббі Робсон (видатний британський менеджер, який привів Іпсвіч до перемоги в Кубку УЄФА в 1981-му – прим.). Він каже, що хоче з нами поговорити. І запитує: "Сергію, чому ви нас обігруєте весь час? Я кажу: "Тиждень тому у мене був дебют, і тренер кинув чашку чаю в тактичну дошку і почав лаятися".

– Розкажіть, будь ласка, як ви опинилися в Чарльтон Атлетік?

– Коли я відіграв в Іпсвічі два роки, я відчував, що це не мій клуб. Ми ж у футбол не грали: пас не давай, бий цей м'яч якнайдалі. Я відчував, що мені тут нецікаво, розумієш? Коли б'ють, вони лупцюють м'яч – це не футбол.

І зі мною грав в Іпсвічі Іан Редфорд. Він був захисником, він був шотландцем – мій хороший друг і хороший футболіст. Він грав там, і ми дружили. Одного дня він каже мені: "Сергій, ти не хочеш поїхати до Шотландії пограти в Сент-Джонстоні"? Він тоді там грав. Він каже, що вони зараз вийшли до Прем'єр-ліги.

Я поїхав грати з Джонсоном, відіграв там 3 роки. Потім я став менеджером Інвернесса. Ми майже виграли, але в клубах грошей не було, ми грали дублерами. Я працював у Санкт-Петербурзі в 95-му році, я працював до 90-х, я ж був у Києві в 96-му. У 98-му я повернувся і був асистентом у Сент-Міррені.

Потім мені запропонували працювати у Федерації футболу в Шотландії. А моя дочка (Олена Балтача – тенісистка, яка трагічно померла у 30 років – прим.) була номер один у Шотландії. Вона мала приїхати до Лондона жити. У мене була освіта вчителя, я захистив її в Англії. Я тоді вирішив переїхати до Лондона і кинути цю роботу у Федерації футболу. Я подав заявки, переїхав до Англії у 2001 році. Я вже був вчителем у школі. Був дуже успішним і як тренер у школі теж.

Я виграв усе, тому що тренував за методом Лобановського. І в мене були хороші гравці, але вони погано поводилися. Але я казав: "Якщо вчителі скаржитимуться на тебе, ти не тренуватимешся і не гратимеш у шкільній команді. Якщо я отримую якісь новини від будь-якого вчителя, що він погано поводиться, то я їх на два тижні відсторонюю від тренувань". У них погані оцінки з будь-якого предмета – вони не тренувалися два тижні. А після двох тижнів вони поверталися.

А в цій школі працював директор Академії Чарльтона Мік Браун. І одного дня він зателефонував мені і сказав: "Я директор Академії в Чарльтоні, хочу запропонувати тобі роботу в Академії". Я так працював до 2008 року. Багатьох гравців я виховував: з ними грав, тренував їх. Клуб продав їх за 200 мільйонів за ці 25 років.

– Давайте поговоримо про ваших головних вихованців. Адемола Лукман – яким він був, коли ви вперше його побачили?

– Під час канікул, коли я вже закінчив тренування, я пішов у відпустку. Я не був, я не бачив його. У клубі є діти, які не в академії, а в тому, що називається "ком'юніті". Клуб Чарльтон, він дуже великий "ком'юніті-клуб". Вони там тренуються, вони там місцевих дітей виховують, вишукують. І тренер, який працював у "челлендж-ком'юніті", він був там – і сказав нашому скауту, що у них є хлопець Адемола Лукман. Я не міг повірити, що такий гравець є, коли я прийшов наприкінці липня на роботу в перший день.

У перший день, коли він до нас прийшов, стало ясно, що хлопець дуже добрий, спокійний, дуже поважає старших, поважає жінок. Наприклад, першийжінкам відкриває двері, а потім сам заходить. Дуже порядний, дуже інтелігентний хлопець – він мені відразу впав у вічі. Він працює, все слухає, ніколи не сперечається.

Я бачив уже з першого дня, що він на голову вищий. Уже в перший тиждень: він був дуже технічно швидким, він багато працював, без претензій, ніколи нікого не лаяв, все добре. Але коли він отримав м'яч... Треба йти вперед, а він почав там обводити. Треба вибивати, а він почав там двох-трьох обводити.

Я сказав йому: те, що ти почав обводити – добре, що ми не втратили м'яч. Знаєш, у майбутньому, будь ласка, йди вперед. Він сказав, що в майбутньому буде робити так. І з тих пір він почав вчитися. Що треба робити, чого не можна робити. Він дуже швидко вчився. А потім він технічно був дуже сильний. І його найсильніша сторона — він був хорошим "крайнім". Він у центрі не міг грати, розумієш, він був "крайнім".

Тому я це відразу з першого моменту зрозумів і використовував правильні позиції та правильну тактику. Я грав з ним 4-3-3: три півзахисники, три нападники. Потім, коли його почали в Лейпцигу використовувати як нападника – це не його сильна сторона.

– Езрі Конса схожий за стилем гри на вас?

– Я думаю, що так. Розумієш, коли він прийшов у 16 років, він був центральним півзахисником. Він ніколи не грав на позиції центрального захисника. Але він був високим, а у мене там травмувалися два центральні захисники. Я думаю, мені подобається Езрі на позиції центрального захисника. Я йому за два дні до гри кажу: "Езрі, давай у суботу спробуєш, будеш грати центрального захисника". Він каже: "Я не хочу, я центральний півзахисник".

Я пішов на такий хитрий хід: "Ти знаєш, на професійному рівні, я, коли був гравцем, я міг грати центральним півзахисником, я міг грати центральним захисником. І якщо я граю на двох позиціях, я отримую дві тисячі на тиждень. Якщо ти граєш на двох позиціях, ти розумієш, ти отримуєш більше, ніж будь-хто, тому що ти хороший гравець". Він: "Серйозно?" Я кажу: "Так. Ти що, не знав?" Він каже, що ні. Я кажу: "Ну все, спробуй".

Він дуже технічний, він дуже розумний, він вміє грати обома ногами, він хороший у відборі, але на відборі я вже весь цей час витрачав, щоб гру налагодити. І ось зараз дивлюся збірну України, там кумедно, один не може наш м'ячик відбирати, захищати, він не може один на один, тому що ніхто з ним не працює. У мене тренувальний процес налагоджений – це сила системи Лобановського. І Кольцова Миколи Михайловича.

Чому я був успішним на цьому рівні? Тому що я пройшов це. Хочу і залишити на майбутнє. Чому ми хочемо заснувати академію Лобановського, щоб використовувати це знання, цю філософію. Це надбання України, розумієш?

Він дуже багато в чому схожий на мене. Чому? Я йому розповідав, ось бачив, як я. Ось, навіть коли у збірній Англії вони виграли чемпіонат світу до 20 років – він і Адемола Лукман – вони мені написали: "Сергій, ми виграли той самий кубок, що й ти, 40 років тому. Дякуємо тобі, Сергію".

– Дуже круто.

– Я передав йому свій досвід, як тренуватися, як грати один на один. Я дав їм вправи, які я виконував в академії.

– Яким був Джо Гомез, коли вперше опинився під вашою опікою?

– Він був центральним захисником, ось з першого дня центральним захисником. Він володіє, знаєш... У футболі дуже важлива агресивність. Ось і зараз я тобі буду говорити, і ти скажеш, що я такий самий теж. Агресія – це дуже важливо.

Чарльтон – це південні міста (примітно, що Сергій Павлович говорить про цей район Лондона як про окреме місто, хоча його агломерація давно зрослася з Лондоном – прим.), а північні, там, Бірмінгем та інші, знаєш, там рівень життя інший, там важче, розумієш, північна група. Ця північна група, вони більш агресивні люди. Я своїм хлопцям кажу: Ми кожну гру виходимо в перший тайм. Нам треба виграти. Боротьба один на один, ми повинні бути агресивними, але ми за цю боротьбу не повинні отримувати червоні картки.

Ось я ніколи в житті не отримував червоних карток, але я агресивний. Якщо мене хтось образить, значить, я відповідаю. Значить, відповідаю правильно і вчасно. Те саме повинні робити і вони.

– Як вважаєте, Гомес прийняв правильне рішення, вирішивши провести свої найкращі роки в запасі Ліверпуля?

–Джо грав, як ти напевно знаєш, у стартовому складі, три-чотири роки грав. Розумієш, потім він став старшим. Він отримував дуже хороші гроші. Зараз такі гравці, як він, отримують мільйон на тиждень. Тому я не засуджую. Він грав 5-6 років у основному складі. У нього там було ім'я, він грав. Він вирішив так.

Я добре знаю його батьків. Коли він був у мене останній рік, він виграв приз найкращому гравцеві віком від 16 до 18 років. Він виграв приз найкращому гравцеві в Англії.

– Карл Дженкінсон теж закінчив академію Чарльтона – і на момент переходу в Арсенал вважався зіркою щонайменше не меншою, ніж Гомес. Чого йому не вистачило, щоб реалізуватися у великому футболі?

– Характеру. Головне, щоб була агресивність. Агресивність – не отримувати червоні картки. Агресивність – ти знаєш, що можна, а що не можна. Це інтелігенція, розуміння. Це розум. Розум того, що ти повинен бути агресивним. Треба бути бійцем.

Коли тебе ображають, ти повинен дати відсіч. Це і є певний розум. Це агресивність, захист своїх партнерів. Я зараз не вірю, що це є. Я не бачу цього. Чому він не почав грати на цьому рівні? Треба бути агресивним. Але агресія – це певний рівень. Ти повинен бути бійцем. А на футбольному полі ти це відразу відчуваєш, як гравець. З ким можна це робити, а з ким не можна.

– Але раз ви зараз не в Чарльтоні, то я мушу запитати, чому? Це пов'язано з вильотом клубу вже до третього дивізіону?

Я почав відчувати, що щось не так, коли прийшов інший менеджер Академії. Він не був футболістом, він взагалі ніколи не грав. Він був вчителем, завжди був нашим помічником. І він розпочав цей тренувальний процес, коли він там півтори години тренує дітей, з яких годину вони розмовляють. Я вважаю, що це неправильно.

– Припустимо, вам сьогодні пропонують повернутися в Україну і працювати в академії Динамо. Ви погодитеся?

– На яку позицію?

– Головний відповідальний за роботу Академії.

– Так, я б погодився.

– А в чому полягають ваші обов'язки в академії, яку відвідував Залужний?

Цей клуб називається Інтер. Це найбільший український клуб. Тут є ще багато клубів, які старші за віком – а цей клуб для дітей від 7 до 16 років. Після 16 років є інша команда, яка теж грає тут. Українці хочуть об'єднатися тут, Залужний теж допомагає їм. Він дуже великий уболівальник, золота людина – і він порядний чоловік.

– На якому контакті ви з ним?

– На прямому. Регулярно спілкуємося.

Я розповім більше про цей проект. У нас з Льонею Буряком є лист, офіційне завірення, легальне, на відкриття, з використанням імені Лобановського десьу Британії. Або клубу, або академії імені Лобановського. І коли я прийшов до нього на першу зустріч, я йому запропонував: "Валерій Федорович, я хочу, щоб ви були почесним президентом цього клубу". Він каже, що згоден. Тому ми домовилися, що після закінчення війни він буде почесним президентом клубу або академії. І ми починаємо цей проект продовжувати. Знаходимо гроші і будуємо цей проект.

– Чим вас здивували діти, які переїхали до Англії за останні 4 роки?

– Характер. Вони бійці – так само, як і ми всі українці. І вони об'єднані, вони один за одного. Ці діти, які сюди приїжджають, дуже хороші, у нас менталітет український. Тому цей клуб дуже багато робить.

Ми як клуб звернулися до Федерації футболу України. До нашого президента Андрія Шевченка. І вони… Жодної уваги. Чому це так? Чому приїхав Залужний? Чому приїжджав Михайличенко? Чому приїхав Максим Кучерявий, такий є український футболіст. Шевченко живе в Лондоні, йому до нас їхати годину – якщо він зустрінеться з нашими хлопцями, вони це на все життя запам'ятають...

– Приєднуємося до цього заклику. Наостанок – бліц. Що останнім часом вас засмутило?

Політична корупція. Зараз триває війна, і люди все одно крадуть гроші.

– Що останнім часом вас порадувало?

– Порадувало, що збірна України позавчора виграла у збірної Польщі. Ми з Валерієм Федоровичем, коли обговорюємо збірну, плачемо.

– Про що ви мрієте?

Я мрію, щоб ми відкрили тут можливість Клубу Лобановськогоого тут. Дати можливість продовжувати цю систему, ці знання, цей досвід. Чому тут багато команд, та й не тільки тут, а в Італії, кажуть: так, ми граємо за стилем Лобановського. А чому ви не граєте?