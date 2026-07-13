Відомий журналіст розкрив ім'я наступного головного тренера збірної Хорватії

Новим-старим головним тренером збірної Хорватії з футболу стане Славен Билич.

Про це інформує відомий журналіст Бен Джейкобс.

Зазначається, що 57-річний фахівець погодився повернутися до керма національної команди, яку він очолював із 2006-го по 2012-й рік. Під його керівництвом хорвати провели 65 матчів. Перед цим попрацював із молодіжною збірною Хорватії U-21 (11 ігор).

Після цього прийняв ганебну пропозицію із Росії, очоливши московський Локомотив. Також був наставником у цілому ряді клубів – Бешикташі, Вест Гемі, Аль-Іттіхаді, Вест-Бромвічу, Бейцзін Гоань, Вотфорді, а його останнім місцем роботи був Аль-Фатех.

Билич був головним тренером саудівського клубу до середини серпня 2024-го. Відтоді перебуває без роботи.

Нагадаємо, що після ЧС-2026, з якого Хорватія вилетіла від Португалії в 1/16 фіналу (поразка 1:2), залишилася без головного коуча. Цю посаду покинув Златко Далич.