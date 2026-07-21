ЗМІ назвали матч, який стане останнім для Модрича в збірній Хорватії

Легендарний півзахисник Лука Модрич завершить кар'єру в збірній Хорватії у жовтні поточного року.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Модрич, якому незабаром виповниться 41 рік, уже повідомив новому головному тренеру збірної Хорватії Славену Біличу про те, що вирішив завершить кар'єру в національній команді.

Прощальним для володаря Золотого м'яча 2018 року стане домашній матч Ліги націй проти свіжоспечених чемпіонів світу, збірної Іспанії. Цей поєдинок відбудеться 6 жовтня у місті Спліт.

При цьому, клубна кар'єра Модрича триватиме ще щонайменше один сезон – він ухвалив рішення продовжити контракт із Міланом до літа 2027 року.

Модрич виступає за збірну Хорватії з 2006 року. Провів рекордні 202 матчі та забив 22 голи. Вигравав з командою срібло та бронзу чемпіонатів світу 2022 і 2026 років відповідно.