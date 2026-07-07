VAR був застосований неправильно: Хорватія надіслала скаргу Інфантіно через суддівство у матчі з Португалією на ЧС-2026

Хорватський футбольний союз (HNS) написав скаргу до ФІФА щодо ухвалених арбітром рішень у матчі проти Португалії, який відбувся у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 (1:2 – поразка "клітчастих).

Про це повідомляє A Bola.

Як зазначається, особливу увагу хорватська сторона приділила системі VAR. Речник HNS Томіслав Пачак заявив, що лист був надісланий особисто президенту Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно.

"Хорватська федерація футболу надіслала листа президенту ФІФА Джанні Інфантіно, в якому ми висловили своє глибоке розчарування та незгоду щодо матчу з Португалією – не через самі суддівські рішення, адже їх можна обговорювати після будь-якого матчу, а через процес, що призвів до цих рішень".

Футбольний орган Хорватії окремо зазначив два моменти. Перший епізод стосується призначеного пенальті у ворота "клітчастищ" на 68-й хвилині, який реалізував Кріштіану Роналду. Хорватська спортивна адміністрація стверджує, що використання протоколу VAR було у цьому випадку взагалі неправильним.

"По-перше, ми вважаємо, що під час призначення пенальті на користь Португалії протокол VAR був застосований абсолютно неправильно, і арбітра не слід було викликати для перегляду відеозапису".

Другий інцидент, порушений речником "балканців", стосується скасованого голу Йошка Гвардіола на 90+13-й хвилині. Це взяття воріт рефері скасував через контакт м'яча з волоссям Ігора Матановича, який перебував в офсайді.

"Ще важливіше те, що під час голу Гвардіола, який зрівняв рахунок, Пасаліч був визнаний у офсайді, що суперечить правилам футболу та духу гри, через нібито дотик до м'яча з боку Матановича, якого, на нашу думку, не було, лише тому, що так показав датчик".

Зауважимо, що на цьогорічній світовій першості команда Мартінеса зазнала мінімальної поразки від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу та закінчила свій шлях на турнірі. Автором єдиного забитого м'яча став Мікель Меріно.

Додамо, що головний наставник португальців Роберто Мартінес заявив, що покидає команду. Його наступником має стати екстренер Роналду Жорже Жезуш.