Збірна Хорватії залишилася без головного тренера

59-річний фахівець Златко Далич покинув посаду головного тренера збірної Хорватії з футболу.

Про це повідомляє пресслужба Хорватського футбольного союзу.

Далич очолював команду з жовтня 2017 року. Дебютним для нього був виїзний матч відбору до ЧС-2018 проти України (перемога 2:0 у Києві).

Під керівництвом Далича збірна Хорватії дійшла до фіналу чемпіонату світу 2018 року та завоювала бронзові нагороди мундіалю 2022 року. На ЧС-2026 хорвати вилетіли в 1/16 фіналу від Португалії.

Сумарно на чолі збірної Хорватії Далич провів 111 матчів, у яких здобув 57 перемог, 26 разів зіграв унічию та зазнав 28 поразок.

До збірної Хорватії тренер працював із Вартексом, Рієкою, Динамо (Тірана), Славен Белупо, Аль-Файсалі, Аль-Хілялем і Аль-Айном.