ЛНЗ гарантував єврокубки, фіаско Полісся та виліт Олександрії: підсумки 28 туру УПЛ

Чемпіонат Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26 вийшов на фінішну пряму. Упродовж трьох днів відбулися матчі 28-го туру, в яких визначився другий невдаха першості та зросла інтрига в боротьбі за друге місце.

"Чемпіон" у традиційному огляді підіб'є підсумки минулого туру УПЛ.

Вівторок, 12 травня

Середа, 13 травня

Четвер, 14 травня

Зоря відправила срібного призера УПЛ до Першої ліги

Поєдинок проти Зорі був останнім шансом для Олександрії залишитися в УПЛ. У разі перемоги "містяни" могли ще поборотися за виживання. Втім, результат поєдинку з вилученням Володимира Шарана та двох гравців господарів поля став логічним підсумком провального сезону.

Зоря, яка не має турнірних завдань, продемонструвала більше жаги до перемоги, ніж Олександрія. Після фінального свистка головний тренер луганців Віктор Скрипник залишився задоволеним діями своїх футболістів.

Віцечемпіон України провалив сезон, за підсумком якого понизився в класі. Натомість Зоря продемонструвала, що могла б претендувати на вищі місця в турнірній таблиці, якби не прикрі втрати очок упродовж чемпіонату.

Тріумф Епіцентра та фіаско Полісся

Перед звітним туром житомирська команда піднялася на друге місце. В останніх трьох матчах сезону "вовкам" потрібно було набрати максимум очок, щоб здобути омріяне "срібло". Календар теж сприяв медальним амбіціям команди Руслана Ротаня, адже серед суперників немає жодної команди з топ-5.

Втім, перший же матч фінального відрізку проти Епіцентра виявився провальним. Яскрава гра іспанця Сіфуентеса, який оформив дубль, та впевненість голкіпера Микити Федотова перекреслили всі плани Полісся. Навіть спірний пенальті на 90+7 хвилині не врятував житомирян.

Підопічні Ротаня ускладнили собі життя поразкою від дебютанта УПЛ. Тепер все буде залежати від ЛНЗ, який має ще простіший календар.

Кривбас без Мендози розібрав кризовий Верес

Рівненська команда відверто дограє чемпіонат. У четвертому поспіль матчі Верес не зміг здобути перемогу.

Натомість команда Патріка ван Леувена не зраджує своїм принципам – яскрава атакувальна гра, незважаючи на суперника. У поєдинку проти Вереса у криворіжців не зміг зіграти головний бомбардир команди Глейкер Мендоза. Попри його відсутність, Кривбас довів, що в складі є кому забивати та віддавати асисти.

Два результативні удари на рахунку юних вихованців клубної академії – Ярослава Шевченка та Володимира Мулика. Ще один гол у ворота Вереса забив Джовані Герберт – зимовий новачок криворіжців. На додачу два асисти на свій рахунок записав сенегалець Ассан Сек, який теж приєднався до команди взимку.

Можна впевнено стверджувати, що ставка на маловідомих, але амбітних легіонерів та вихованців клубу спрацювала. Кривбас, якому на початку сезону прогнозували боротьбу за виживання, наразі претендує на місце в п'ятірці.

Карпати перервали безнічийну домашню серію Металіста 1925

Поєдинок у Житомирі цілком претендував на центральний матч туру. Обидві команди ставлять за мету фінішувати якомога вище в турнірній таблиці, а тому компромісів не передбачалося.

Результативна гра, в якій було забито чотири голи, принесла задоволення глядачам. У Карпат дублем відзначився Амбросій Чачуа, який набрав форму наприкінці сезону. А у Металіста 1925 забивали легіонери – Петер Ітодо та Батон Забергджа.

Львів'яни перервали безнічийну домашню серію харків'ян на позначці шести матчів. "Жовто-сині" теоретично ще можуть зачепитися за четверте місце, а от львів'яни вже не стрибнуть вище восьмої сходинки.

Динамо відсвяткувало день народження клубу перемогою над Колосом

Центральний матч 28-го туру відбувся у Києві. Поєдинок був особливим для столичного клубу, адже 99 років тому було створене товариство Динамо. А ще у цей день, 13 травня 2002 року, відійшов у вічність легендарний Валерій Лобановський.

Підопічні Ігоря Костюка швидко взялися до справи і на 8-й хвилині відкрили рахунок завдяки майстерній грі головою Тараса Михавка. Уже за кілька хвилин кияни подвоїли перевагу після удару з одинадцятиметрової позначки, який виконав Андрій Ярмоленко. Ветеран "біло-синіх" забив 122-й гол у чемпіонаті УПЛ, наблизившись до бомбардирського рекорду.

Ковалівці на початку другого тайму скоротили розрив у рахунку, але на більше їх не вистачило. Динамо все ще зберігає шанс здобути "бронзу" за підсумком чемпіонату. Однак для цього потрібно здобути дві перемоги та чекати на втрату очок Поліссям.

ЛНЗ гарантував єврокубки та повернувся на друге місце

Черкаська команда скористалася осічкою Полісся та випередила конкурентів у боротьбі за "срібло". Підопічні Віталія Пономарьова на класі перемогли Полтаву, гарантувавши собі місце на подіумі та в єврокубках.

У матчі проти Полтави вперше у футболці ЛНЗ відзначився Єгор Твердохліб, від переходу якого були великі сподівання. Героєм поєдинку став ще один ексгравець Кривбасу – Денис Кузик, який забив гол та віддав результативний пас.

В останніх двох матчах чемпіонату ЛНЗ зіграє проти Кудрівки та Оболоні, а тому команда Пономарьома має гарні шанси завершити чемпіонат у статусі віцечемпіона.

Шахтар перевірив резервістів у матчі з Оболонню

Донеччани у статусі чемпіона провели поєдинок проти київської Оболонні. Головний тренер "гірників" Арда Туран провів ротацію складу, надавши шанс резервістам. Зокрема, місце у воротах отримав 18-річний Ростислав Баглай, який провів дебютний матч на рівні УПЛ.

У складі Шахтаря варто відзначити ефектний гол захисника Алаа Грама, який нагадав майстра гарматних ударів Ярослава Ракицького. А ще перший гол у сезоні забив Мар'ян Швед, який лише втретє вийшов на поле у нинішньому чемпіонаті.

Цікаво, що Оболонь відіграла один гол завдяки вихованцю Шахтаря Максиму Чеху. Для чемпіона світу серед збірних U-20 було принципово відзначитися у матчі проти рідного клубу.

Кудрівка повернулася в боротьбу за місце в еліті

Поєдинок між Кудрівкою та Рухом на рівненському стадіоні "Авангард" мав відкрити змагальну програму другого ігрового дня 28-го туру. Проте через масовану російську атаку дронами матч так і не розпочався у визначений день.

Рішенням дирекції УПЛ поєдинок було перенесено на четвер. Підопічні Олександра Протченка здобули стратегічно важливу перемогу над Рухом. Героєм поєдинку став Андрій Сторчоус, який відзначився дублем. Команда з Чернігівщини цілком здатна залишити зону перехідних матчів.

Щодо львівського клубу, то йому доведеться грати у раунді плейоф за збереження місця в еліті проти команди Першої ліги.

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

28-й тур виявився доволі результативним. Загалом було забито 28 м'ячів. Форвард Динамо Матвій Пономоренко через мікроушкодження пропустив другий поспіль матч чемпіонату, а тому не мав можливості покращити свій результат.

Відсутністю лідера бомбардирської гонки скористалися його конкуренти. Нападник Зорі Пилип Будківський забив у матчі з Олександрією та зрівнявся з Пономаренком за кількістю забитих голів.

У другому поспіль поєдинку відзначився Петер Ітодо, який забив свій 10-й гол у чемпіонаті. Дубль хавбека Кудрівки Андрія Сторчоуса дозволив йому потрапити у топ-5 найвлучніших гравців чемпіонату.

Варто відзначити півзахисника ЛНЗ Єгора Твердохліба, який забив перший м'яч у весняній частині сезону.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 12 (14 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 12 (26)

Петер Ітодо (Металіст 1925) – 10 (24)

Глейкер Мендоза (Кривбас) – 10 (25)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 10 (25)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 9 (26)

Микола Гайдучик (Полісся) – 9 (28)

Андрій Ярмоленко (Динамо) – 8 (20)

Проспер Обах (Рух, Шахтар) – 8 (24)

Олексій Гуцуляк (Полісся) – 8 (25)

Єгор Твердохліб (ЛНЗ, Кривбас) – 8 (25)

Марк Ассінор (ЛНЗ) – 8 (26)

Парако (Кривбас) – 8 (26)

Хоакін Сіфуентес (Епіцентр) – 8 (28)

Турнірне положення команд

Черкаський ЛНЗ повернувся на друге місце, потіснивши з нього житомирське Полісся. Проте команда Руслана Ротаня ще не гарантувала собі "бронзу", адже їй у спину дихає Динамо.

Другою невдахою сезону стала Олександрія, яка приєдналася до Полтави. У наступних двох турах визначиться ще один учасник перехідних матчів. Наразі Епіцентр та Оболонь ще не гарантували місце в еліті.

Передостанній 29-й тур УПЛ розпочнеться у суботу, 16 травня. Два матчі ігрового вікенду заслуговують на особливу увагу. У центральному поєдинку зустрінуться Кривбас та Шахтар, а в іншому ключовому матчі Зоря прийматиме Полісся. Напруженою обіцяє бути зустріч Кудрівки та ЛНЗ.